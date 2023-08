L'entrenador del PSG i exseleccionador nacional absolut, Luis Enrique Martínez, va lloar la tasca "excepcional" i "excel·lent" al capdavant de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), al mateix temps que va sostenir que ja "ha reconegut els seus errors" als "episodis" de la celebració del Mundial femení.

Luis Enrique Martínez @ep

"Si parlo basant-me en la meva experiència i el que jo he viscut, perquè he estat a la Federació molts anys, crec que la tasca i la feina de Luis Rubiales al llarg d'aquests anys ha estat excepcional. Ell i el seu equip, tota la seva directiva, portant la Federació a cotes de rendiment altíssim. Aquí hi ha els números que l'avalen a les Assemblees i en tota l'ajuda del futbol modest. Una tasca excel·lent", va dir el tècnic en roda de premsa.

Mentre que sobre el petó als llavis a la jugadora Jenni Hermoso i la seva actitud a la llotja durant la celebració del Mundial femení conquerit per la selecció espanyola , Luis Enrique ha defensat que ja "ha reconegut els seus errors. "No he de donar cap opinió, ni crec que calgui que jo doni la meva opinió sobre això. Repeteixo, tasca del president, per a mi, excel·lent", va concloure.

L'asturià va ser seleccionador amb Rubiales a la presidència de la RFEF, en dos períodes, des del juliol del 2018 fins al març del 2019, per tornar el novembre d'aquell any, fins al desembre del 2022, després que Espanya caigués eliminada a vuitens del Mundial de Qatar, davant el Marroc i als penals.