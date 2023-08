S'estreny el setge a Luis Rubiales, si encara es pot estrènyer més. La jugadora Jenni Hermoso ha emès un comunicat afirmant que les paraules del president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), que aquest divendres al matí ha dit que el petó que es va produir en la celebració del títol del mundial va ser "una miqueta" sense passió i consentit", són mentida.

Jenni Hermoso @ep

Jenni Hermoso ha estat contundent: "Vull aclarir que en cap moment vaig consentir el petó que em va clavar i en cap cas vaig buscar alçar el president. No tolero que es posi en dubte la meva paraula i molt menys que s'inventin paraules que no he dit", ha afirmat.

La campiona del món ha rebut el suport de les seves companyes a les xarxes socials. La futbolista internacional Alexia Putellas, mitjapunta del FC Barcelona, ha titllat aquest divendres d'"inacceptable" la continuïtat de Luis Rubiales com a president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF). També ha parlat la centrecampista Aitana Bonmatí, que ha expressat a les seves xarxes socials que "hi ha límits que no es poden creuar" i que "això no ho podem tolerar"

"Volem acabar aquest comunicat, demanant canvis reals, tant esportius com estructurals, que ajudin la selecció absoluta a continuar creixent, per poder traslladar aquest gran èxit a generacions posteriors", ha dit Hermoso en un comunicat emès, juntament amb altres jugadores, per el sindicat FUTPRO.

De la mateixa manera, totes les jugadores han afirmat que no tornaran a la selecció espanyola mentre Rubiales segueixi dirigint la RFEF. "Després de tot el que ha passat durant el lliurament de medalles del Mundial Femení, volem manifestar que totes les jugadores que firmen el present escrit no tornaran a una convocatòria de la Selecció si continuen els actuals dirigents", afirmen al comunicat

Les jugadores signants del comunicat són Jennifer Hermoso, Alèxia Putellas, Missa Rodríguez, Irene Paredes, Ona Batlle, Mariona Caldentey, Teresa Abelleira, Maria Pérez, Cata Coll, Aitana Bonmati, Laia Codina, Claudia Zornoza, Oihane Hernández, Rocío , Alba Redondo, Athenea del Castell, Eva Navarro, Enith Saló, Ivana Andrés, Patricia Guijarro, Lola Gallardo, Nerea Eizagirre, Ainhoa Moraza, Maria Lleó “Mapi”, Sandra Paños, Claudia Pina, Amaiur Sarriegi, Leila Ouahabi, Lucia García, Andrea Pereira, Vero Boquete, Ainhoa Tirapu, Sandra Vilanova, Ana Romero “Willy”, Silvia Meseguer, Nagore Calderón, Carmen Arce “Kubalita”, Priscila Borja, Natàlia Pablos, Susana Guerrero, Larraitz Lucas, Isabel Benito, Amanda Same , Isabel Fuentes, Elisabet Sánchez, Mari Paz Azagra, Vanesa Gimbert, Virgínia Torrecilla, Leire Landa, Elisabet Ibarra i Marta Torrejón .