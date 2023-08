Espanya ha aconseguit un total de vuit medalles al campionat, igualant la seva pròpia marca històrica. Real Federació Espanyola de Piragüisme

En un emocionant gir dels esdeveniments al Mundial de Piragüisme a Aigües Tranquil·les a Duisburg, la delegació espanyola s'ha endut dues medalles d'or en un sol dia. Els palistes Íñigo Peña i Pedro Vázquez s'han destacat com a campions a la categoria K2 1.000 metres, superant en un electritzant esprint final la parella hongaresa i assegurant la primera pressa daurada per a Espanya a l'esdeveniment.

La jornada s'ha caracteritzat per un èxit continu per a l'equip espanyol de piragüisme. Durant la tercera jornada del campionat, Espanya ha aconseguit un total de cinc medalles. Amb una forta presència a diverses finals, l'equip ha aconseguit una impressionant pluja de medalles, encapçalada per Antía Jácome, que s'ha fet amb la medalla de plata a la categoria C1 200. Aquesta victòria té un significat especial, ja que garanteix Jácome una plaça per als Jocs Olímpics de París 2024.

La delegació espanyola ha brillat en tots els aspectes. Antía Jácome, juntament amb María Corbera, ha afegit una altra medalla de plata a la prova C2 200. D'altra banda, l'equip femení de K4 d'Espanya ha assegurat el seu retorn als Jocs Olímpics després de 16 anys en guanyar la medalla de bronze. L'equip, compost per Sara Ouzande, Estefania Fernández, Carolina García i Teresa Portela, ha deixat una marca indeleble a la competició.

L'actuació de Joan Antoni Moreno a la categoria C1 200 metres ha estat destacable. En quedar-se a tan sols dècimes d'aconseguir el primer lloc, Moreno s'ha coronat subcampió del món i ha deixat un emocionant desenllaç en els últims trams de la regata.

L'esdeveniment també ha ressaltat els èxits a la categoria Paracanoe. David González Mella ha obtingut el títol de subcampió mundial a la prova VL1 200, mentre que Juan Valle, malgrat el seu esforç, no ha pogut retenir el seu títol de campió mundial, quedant a la cinquena posició.

SEGON OR

La culminació de l'èxit va arribar ràpidament, ja que tot just moments després de la victòria d'Íñigo Peña i Pedro Vázquez, el quartet espanyol format per Juan Moreno, Pablo Graña, Manuel Fontán i Adrián Sieiro ha aconseguit la segona medalla d'or per a Espanya al Mundial de Piragüisme a Aigües Tranquil·les. L'equip espanyol s'ha imposat a la prova C4-500, exhibint la seva superioritat i afegint un altre èxit a la seva reeixida carrera. Amb aquestes victòries, Espanya ha aconseguit un total de vuit medalles al campionat, igualant la seva pròpia marca històrica.

L'acompliment destacat dels atletes espanyols al Mundial de Piragüisme a Duisburg no només ressalta l'excel·lència esportiva, sinó també la dedicació i l'esforç incansable que han demostrat a cada competició. Amb aquests resultats, Espanya es consolida com una potència al món de la piragua en aigües tranquil·les.