L'equip Caja Rural lidera la competició sota un escenari de llamps i trons. EP

La ciutat comtal es converteix en l'epicentre del ciclisme mentre la Volta Ciclista a Espanya comença enmig d'una atmosfera intensa de raigs i trons. L'equip Caja Rural es prepara per marcar la seva presència des del principi, cercant establir el millor temps provisional en aquesta primera etapa que promet ser trepidant.

Amb un clima incert, la pluja es fa present a l'arrencada de la competició. La contrarellotge, un desafiament en si mateixa, es desplegarà en un terreny mullat, i s'anticipa que les condicions meteorològiques empitjoraran a mesura que els ciclistes recorrin el circuit.

Barcelona es troba immersa en una dualitat d'anticipació i preocupació per l'amenaça de pluja. Mentre els helicòpters regiren el cel, l'estrèpit dels trons ressona, i les primeres gotes de pluja cauen sobre l'asfalt, portant els transeünts a buscar refugi sota els portals. Els trams de retenció de trànsit esdevenen més notables, especialment en llocs com la Gran Via, propera a Plaça Espanya, on la circulació avança amb lentitud.

Tot i els inevitables talls en la circulació vehicular, els vianants troben rutes habilitades, gestionades per la Guàrdia Urbana, que els permeten travessar els carrers afectats. El punt d'accés privilegiat és el pont elevat del carrer Tarragona, que acumula desenes d'espectadors que, a més de creuar, aprofiten per capturar imatges de l'esdeveniment.

Els aficionats al ciclisme no es queden enrere, infonent energia a mesura que els equips completen els darrers moments del seu entrenament oficial. Tot i tractar-se de pràctiques, els seguidors no escatimen a donar alè, colpejant les tanques protectores per transmetre el seu suport incondicional.

Amb el compte regressiu activat, els equips aprofiten els instants finals de preparació abans d'enfrontar la contrarellotge. El rellotge marcarà les 18.55 com a inici, mentre que el darrer equip sortirà a les 20.19, amb una previsió de recorregut en poc més de 15 minuts. La Vuelta a Espanya ha començat a rodar, i Barcelona és testimoni de la intensitat i la passió que el ciclisme comporta. L'emoció està servida a cada pedalada.