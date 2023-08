Pregunta per carta a la RFEF "en quina situació queda" la candidatura del Mundial després de la decisió de la FIFA. EP

El president del Consell Superior d'Esports (CSD), Víctor Francos, ha donat suport aquest dissabte a la decisió de la FIFA de suspendre el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, i contactarà amb l'organisme internacional perquè això "no afecti en cap cas" la candidatura per organitzar el Mundial 2030.

En declaracions a Barcelona per la sortida de la primera jornada de La Vuelta ciclista, també ha destacat que vol parlar amb la FIFA de “tots aquells extrems del futbol espanyol que considerin oportuns”.

FIFA "REAFIRMA"



Ha valorat que aquesta decisió internacional "reafirma que el camí del Govern d'Espanya va comunicar ahir a la tarda és el correcte" i que la FIFA comparteix que els fets s'han d'investigar i que, mentrestant, Rubiales quedi suspès.

Per això, ha destacat que l'acció de la FIFA no implica que el Govern no segueixi emprenent accions, “com va remetre ahir a la tarda al TAD una denúncia analitzada a consciència” i amb arguments de pes, ha afegit.

A més, ha explicat que acaba de demanar per carta a la RFEF que l'informi "formalment de quina situació queda ara, després de la suspensió de FIFA, la relació d'aquesta entitat amb el Govern d'Espanya i amb el futbol espanyol", i espera una resposta urgent.

RUBIALS, "EN CONTRADIRECCIÓ"



Pel que fa a Rubiales, ha criticat que cregui que tots els altres són els que estan equivocats: "Potser qui va en contradirecció és ell".

"Nosaltres seguirem el nostre camí", ha insistit Francs sobre la gestió del cas des del Govern.

LA TORNADA, "DE PRIMER NIVELL"



Pel que fa a La Vuelta, ha celebrat com a català que aquest any surti de Barcelona i ha agraït la invitació de l'alcalde, Jaume Collboni, i de l'Ajuntament de Barcelona.

Ha desitjat que sigui una edició reeixida, un gran espectacle i "un esdeveniment esportiu de primer nivell, com ho és anualment".