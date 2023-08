La seva trajectòria a l'administració esportiva i el seu lideratge a la Federació Extremenya de Futbol el posicionen com un líder capaç d'afrontar els reptes que s'acosten. EP

En una successió veloç d'esdeveniments, Pedro Rocha ha estat designat com el nou president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) després de la recent suspensió provisional de Luis Rubiales per part de la FIFA. Rocha, fins aleshores vicepresident de la Federació, va emergir com a figura clau en aquest nou capítol del futbol espanyol.

El ja conegut rostre de la Federació Extremenya de Futbol, Rocha ja estava exercint el paper de vicepresident únic a la RFEF després que Rubiales destituís els seus altres col·legues de la vicepresidència. Aquesta maniobra havia estat anticipada per preparar el terreny en cas de situacions extremes com la present.

La determinació avançada de la FIFA, per sobre de les accions del Consell Superior d'Esports, ha truncat qualsevol temptativa de Rubiales de mantenir-se al capdavant de la RFEF. En resposta, el comunicat oficial de la RFEF va declarar que "conforme al que disposen els Estatuts de la RFEF, el vicepresident adjunt a la Presidència, Pedro Rocha Junco, assumirà la presidència de manera interina durant aquest període". Addicionalment, la declaració va subratllar el compromís de Rubiales de buscar defensa legal davant dels tribunals.

La carrera de Pedro Rocha a l'administració esportiva ha estat reconeguda pel seu lideratge com a president de la Federació Extremenya de Futbol des del 2013, amb una reelecció el 2021. Aquest periple el va conduir a assumir un paper destacat a la RFEF. Rocha també té un historial com a vicepresident de la FEXF i president del Comitè de Futbol Sala de la Federació Extremenya entre el 2008 i el 2011. A més, ostenta el càrrec de president de la Confederació Nacional de Futbol Sala. Exjugador de la Divisió d'Honor de futbol sala, Rocha va canalitzar la passió per l'esport en una destacada carrera administrativa i va aconseguir sortejar dificultats econòmiques a la Federació Territorial mitjançant la implementació d'un pla de sostenibilitat.