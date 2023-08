Després de trobar-se en desavantatge davant de l'equip local, els blaugranes aconsegueixen recuperar-se i revertir la situació per emportar-se tres punts vitals. EP

En el context d'una jornada de LaLiga EA Sports on Xavi Hernández encara observa des de les grades, el FC Barcelona busca mantenir la seva ratxa positiva. Després de l'empat a Getafe (0-0), el Reial Madrid va agafar la davantera a la taula, i encara que el Barcelona va assegurar la primera victòria contra el Cadis (2-0), l'equip blaugrana no va aconseguir transmetre plenament bones sensacions. Per tant, l'enèrgic inici del Barça a la Ceràmica és una notícia encoratjadora per al conjunt català. Gavi, al minut 12, inaugura el marcador després d'un magnífic centre de Lamine Yamal. Tot just 3 minuts després, al 15, Frenkie de Jong duplica l'avantatge culer després d'aprofitar una recuperació errònia d'Alfonso Pedraza que es converteix en una assistència per al neerlandès.

EL VILAREAL DESAFIA EL BARÇA

Tot i les seves nombroses oportunitats i clares ocasions, el Vila-real es troba en desavantatge al marcador. Tot i això, seria precisament el desafortunat assistent del segon gol del Barça, Pedraza, que utilitzaria els seus errors per destacar en el terreny de joc. L'efectivitat del Barça supera el Vila-real, però també hi ha un pas per davant de la realitat del partit. L'equip groguet demostra superioritat, i gràcies a un sòlid cop de Foyth i un gol d'Alexander Sorloth després d'una brillant assistència de Pedraza, anivellen el marcador al minut 40 i tornen el Barça a la terra.

REMUNTANT LA REMUNTADA



Tot i els quatre gols a la primera meitat, la segona part segueix sent emocionant, amb Álex Baena obrint la veda golejadora. Després d?una impressionant carrera d?un incontenible Pedraza pel flanc esquerre, l?andalús creua la pilota perfectament per superar Ter Stegen i completar la remuntada del submarí groc. Tot i això, la festa dels gols no s'acaba aquí, ja que Ferran Torres, que va ingressar al camp per Oriol Romeu, marca el seu segon gol a la lliga després d'aprofitar un rebot que ell mateix va generar.

Amb el Barça novament adoptant el 4-3-3 amb dos extrems, l'entrada de Ferran dóna els seus fruits, i la participació de Yamal torna a ser crucial, com en l'assistència del primer gol.

La jove sensació del FC Barcelona, en una hàbil diagonal similar a les que solia fer un altre jove prodigi argentí, estavella un xut al pal, deixant Lewandowski l'oportunitat de completar la remuntada. Després del canvi del marcador per part del Vila-real poc després de la meitat del partit, el polonès torna a canviar-lo a favor del conjunt culer.