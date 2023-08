Tot i els desafiaments temporals a la mobilitat, els beneficis econòmics i la promoció turística es destaquen com a protagonistes d'aquest esdeveniment esportiu. EP

La celebració d'etapes de la Volta a Catalunya, incloent-hi una a la ciutat de Barcelona, no només comporta molèsties pels talls de trànsit, sinó que també injecta vitalitat als hotels i restaurants que presten serveis a professionals i entusiastes del ciclisme durant aquests dies.

Tot i les interrupcions vials, els beneficis econòmics i la promoció turística es converteixen en protagonistes daquest esdeveniment.

Un dels aspectes més notables és la despesa en menjar que l?organització estima en més de 300.000 euros diaris. Els participants i l'equip de la Volta requereixen una nutrició adequada, cosa que es tradueix en un flux constant de consum als establiments locals. A més, alguns restaurants amb vistes privilegiades han experimentat un augment del 30% a les reserves, cosa que ressalta l'impacte positiu en la indústria de la restauració.

Però no només els restaurants es beneficien d'aquest esdeveniment esportiu. Hi ha botigues de bicicletes a l'Eixample, per exemple, que han optat per mantenir les portes obertes en anticipació a la Vuelta. Tot i que reconeixen que l'efecte no serà immediat, estan convençudes que esdeveniments com aquest són oportunitats per posicionar la ciutat com una destinació turística de primer nivell per als amants del ciclisme.

Mentre els talls de trànsit puguin generar certes molèsties temporals, la Vuelta a Catalunya ofereix una plataforma valuosa per promoure la ciutat, impulsar l'economia local i enfortir el seu atractiu turístic entre ciclistes i aficionats a l'esport a tot el món.