Foto: Parasurfing

Espanya és una potència en parasurfing; del nostre país són l'actual campiona d´Europa i subcampiona del Món en surf adaptat. Un currículum que fa que a cada prova del circuit acudeixin els millors surfistes nacionals per lluitar pels punts que reparteix de cara al rànquing nacional i, per descomptat, per un forat a la selecció.



Per això, la tercera cita de l'arrencava el passat dia 24 a Ribamontan al Mar el Festival de Surf de l'Escola Càntabra, on, un dels plats forts de l'esdeveniment era la tercera prova del Circuit Nacional de Parasurfing.

A dia d'avui, el circuit espanyol de la Federació Espanyola de Surfing és una referència internacional i compta amb fins a sis proves a tot el territori nacional. Ahir va ser el torn de Somo ( Cantàbria) , on unes condicions d'onades al voltant del mig metre van ser l'al·licient per als participants que van delectar els assistents amb un gran nivell de surf.

Visual 1

1r Aitor Francescana

2n Andrés Campos dels Rioz

3r Juanma Ramajo

Visual 2

1r Óscar Pérez

2n Gonzalo Rodríguez

1a Vega Guardeño

3r Álvaro Menéndez

Prone 1

1r Marcs Tàpia Osorio

2n Christian Alonso Marcos

1a Paloma Oñate

Prone 2

1º Sarah Almagro

1r Ander Goenaga Martínez

2a Catalina Alomar Pascual

3a Anna Ortiz

Kneel

1r Ibon Oregi

2n Ibai Herbas Gutierrez

1a Audrey Pascual

2a Leire Areitio

Estand

1r Eduardo Odriozola Louit

2n Xavier Ayestaran Olabeaga

3r Ibon Gurrutxaga

1a Mireia Cabañés Clemente

2a Úrsula Pueyo

4t Joseba Mercader