La Diputació de Barcelona ha celebrat la "gran oportunitat" que suposa que la Volta Ciclista a Espanya transcorri per les comarques de la província per donar a conèixer la demarcació i les possibilitats que ofereix el territori per descobrir-ho amb bicicleta.

Primera jornada de La Volta ciclista, una contrarellotge pels carrers de Barcelona (Catalunya, Espanya) el 26 d'agost del 2023. - Lorena Sopena / Europa Press

En un comunicat aquest dilluns, la diputada de Turisme, Abigail Garrido, ha recalcat que a la província "es pot gaudir de ports de muntanya, grans descensos amb BTT, o passejades tranquil·les entre vinyes i sortides amb la família".

"Després de 10 anys sense un gran esdeveniment internacional a tota la província de Barcelona ja tocava que Barcelona i tota la província poguessin gaudir d'un esdeveniment d'aquesta magnitud, que és una magnitud impressionant, seguit per molts països a tot el món", ha destacat el diputat dEsports, David Escudé.

Els municipis de la província de Barcelona han estat els protagonistes del primer cap de setmana de la Vuelta, que va començar dissabte des de la platja del Somorrostro amb una prova que es va disputar íntegrament a la ciutat de Barcelona.

Va continuar diumenge amb un recorregut de 182 quilòmetres, que va sortir des de Mataró, i aquest dilluns es disputarà la tercera etapa, que començarà a Súria i acabarà a Arinsal (Andorra).

Els municipis per on va transcórrer la segona etapa de la Volta van ser Mataró, Argentona, Òrrius, La Roca del Vallès, Vilanova del Vallès, Montornès del Vallès, Montmeló, Parets del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Sabadell, Matadepera i Talamanca .

També va passar per Navarcles, Sant Fruitós de Bages, Manresa, Sant Salvador de Guardiola, Marganell, Castellbell i Vilar, Vacarisses, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca, Pallejà, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí , Cornellà de Llobregat i L'Hospitalet de Llobregat.