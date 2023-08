Andrew Parsons, president del Comitè Paralímpic Internacional. Foto: Europa Press

El president del Comitè Paralímpic Internacional (CPI), Andrew Parsons, confia que els Jocs Paralímpics de París siguin "els més espectaculars de la història" gràcies a la tornada del públic, l'entorn en què es disputaran i uns esportistes que "estan millor que mai".

"Personalment, crec que aquests Jocs seran els més espectaculars de la història", va recalcar el dirigent en una entrevista a Europa Press quan falta un any per a la inauguració d'una cita, que es desenvoluparà en unes "instal·lacions fantàstiques" amb el futbol per a cecs "al costat de la Torre Eiffel" o el tennis amb cadira "a Roland Garros".

El dirigent lloa que París sigui "una ciutat tan fantàstica que proporciona aquesta experiència d'estar en instal·lacions que són fantàstiques en si mateixes i que són al costat de monuments icònics de la història". "L'atmosfera, amb el públic de tornada perquè hi ha molt interès a ser-hi durant els Jocs, serà fantàstica", va advertir.

"I els esportistes amb discapacitat estan millor que mai. He anat a moltes competicions aquest estiu i en els darrers dos anys el nivell de l'esport paralímpic en tots els esports ha crescut moltíssim. Tenim més i millors esportistes, més joves i de països que abans no figuraven al medaller. Pels esportistes, les instal·lacions i la tornada del públic, aquests Jocs seran espectaculars", ha afegit.

El brasiler admet que "tot marxa molt bé en termes de la preparació" gràcies al fet que el Comitè Organitzador "està treballant molt bé", però no oblida que aquest cicle, pel retard de Tòquio 2020, ha estat de "tres anys" i això va provocar que van haver de desenvolupar un calendari més comprimit. "I mai no és fàcil perquè hi ha Mundials, Europeus i campionats gairebé tot any i en termes de qualificació per als esportistes és una mica més difícil", va puntualitzar.

París està preparant uns Jocs molt especials, començant per una Cerimònia d'Inauguració l'epicentre de la qual no serà l'Estadi Paralímpic sinó els Camps Elisis i la Plaça de la Concòrdia. "El Comitè Organitzador intenta revolucionar en tot el que sigui possible. És una actitud molt francesa i ens agrada molt perquè ens motiva a assumir alguns riscos que abans potser no estàvem tan oberts per assumir-los", va subratllar.

"Parlarem d'un primer acte dels Jocs tan increïble amb la ciutat abraçant els esportistes. Estic explicant els dies per a aquest moment i aquesta ambició dels organitzadors la veiem molt positiva. És fer coses d'una manera nova i no només fer-ho diferent per fer-ho diferent sinó amb l'objectiu que els esportistes paralímpics hi siguin, al cor de la ciutat, amb la gent", va remarcar.

El president del CPI segueix amb "la mateixa ambició" d'aconseguir que els Jocs Paralímpics arribin a ser l'esdeveniment més transformador del món i per això esperen "impactar a més països" i "en altres parts del món on mai no han tingut l'oportunitat de veure els Jocs a la televisió", tot amb "un missatge molt fort d'inclusió".

I això ajudarà que la pandèmia hagi remès. "No és només que no hi hagués espectadors, és que el món estava molt preocupat amb una altra cosa, no tant amb l'esport. Aleshores, les possibilitats d'enviar aquest missatge en una plataforma tan forta com els Jocs no era ple. Ara és un altre moment i crec que París pot ser aquest moment fonamental de canvi”, va reflexionar el dirigent.