Alexia Putellas / @EP

La jugadora de la selecció espanyola i el Barça Femení Alexia Putellas ha assegurat aquest dimarts que "totes" les futbolistes volen "que hi hagi respecte" cap a la seva professió, perquè puguin estar "centrades 24/7" al futbol, sense "invertir energia en reunions" per aconseguir "millors infraestructures i facilitats", tot per construir un "legat".

"Totes volem que hi hagi respecte cap a la nostra professió, igual que n'hi ha al masculí, simplement barallem per això. No només necessitem l'ajuda de les jugadores, la unió és el primer pas, però volem deixar un llegat, que les següents no es hagin de preocupar-se d'aquestes coses, perquè al final és energia que centres en altres coses que realment no són la teva feina", va expressar Putellas en una entrevista al medi mexicà TUDN.

Enmig de la polèmica que ha esquitxat el combinat flamant campió del món pel petó de Luis Rubiales, suspès com a president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Jenni Hermoso , la jugadora del Barça va insistir que la feina de les futbolistes "està dins del camp, 24/7 sent futbolista".

"Però no invertint energia en reunions, a aconseguir millors infraestructures, millors facilitats que t'ajudin a fer bé la teva feina. Per això necessitem que també hi hagi executius, institucions que barallen per això per a nosaltres poder-hi estar centrades", ha afegit la centrecampista, una de les jugadores que van signar un comunicat en què van assegurar que no tornarien a la selecció fins que no hi hagués canvis estructurals.

Sobre la primera estrella brodada per Espanya al Mundial, Putellas va reconèixer que "encara no" ho ha assimilat, "com allò de les Lligues, les Champions" aconseguides amb el Barça. "Sempre dic el mateix, seré conscient de tot el dia que decideixi penjar les botes. Aquí jo crec que miraré enrere i em quedaré amb tot això, amb els moments amb companyes, amb les primeres vegades al Camp Nou, aquesta connexió amb la afició, haver-me buidat", va reflexionar, encara que queden "molts anys" per a això.

La doble Pilota d'Or necessitava i volia "estar com més aviat millor amb l'equip", per això va avançar la seva tornada per estar a la gira blaugrana de pretemporada a Mèxic. "La meva situació de l'any passat ja sabem quina va ser, que vaig estar lesionada gairebé tota la temporada amb l'operació del genoll, aleshores necessito tornar a agafar rutines. El meu cos també em demanava això, em demanava uns dies de descans, ja en vaig tenir i 15 dies, 10 dies, em semblaven massa", va explicar.

"Des que em vaig lesionar sento que no saps mai quan serà l'última vegada, si es repetirà. A més, és una experiència estar a l'Estadi Asteca, amb tants aficionats, amb gent del Barça a Mèxic, per mi és una cosa històric i ho vull viure i gaudir-ho", va afegir.

Finalment, Putellas s'ha mostrat "superagraïda" per la rebuda de l'afició mexicana. "La veritat que no ens esperàvem aquesta intensitat. Superagraïdes de tenir l'oportunitat de ser aquí, que els culers d'aquí també gaudeixin i intentar aprofitar-ho i donar-los espectacle", ha conclòs.