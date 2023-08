@EP

La selecció espanyola de bàsquet va vèncer aquest dimecres per un sòlid 65-85 a l'eliminada Iran en el tercer partit al Campionat del Món masculí, que s'està disputant a les Filipines, el Japó i Indonèsia , per finalitzar amb un ple de triomfs la primera fase , però sense brillantor i lluny de la seva millor versió i amb un ritme més lent en aquest últim duel, encara que una accelerada final li va servir per tancar el matx amb marge.

Els pupils de Sergio Scariolo van completar el seu pitjor partit fins ara al torneig, amb poc encert i sense facilitat per córrer ni combinar durant moltes fases. Tot i això, el seu tradicional joc coral -32 assistències totals- un bon final de partit, sumat al nivell de més a menys de la selecció Iraniana, li van valer al combinat espanyol per liquidar un duel que no va deixar les millors sensacions.

Amb menys protagonisme del jove Juan Núñez, Juancho Hernangómez va ser el més actiu amb 19 punts, recolzat en els dobles dígits també del seu germà Willy (16) i Santi Aldama (11). El preparador italià també va utilitzar el partit per repartir minuts, en un duel en què tot el grup va anotar.

En una Iran molt intensa i sòlida malgrat estar ja eliminada, Amini (19) i Haddadi (7 punts, 5 rebots i 7 assistències) van ser els més destacats per tancar el Mundial amb bona imatge.