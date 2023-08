El president de la FCF. Foto: Europa Press

El president de la Federació Catalana de Futbol (FCF) , Joan Soteras, ha afirmat que "podria plantejar-se" una moció de censura per part dels presidents territorials si el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, no ha dimitit la setmana del 4 de setembre .

En una entrevista d'aquest dijous a La Vanguardia, insta el Consell Superior d'Esports (CSD) a concedir permís a la RFEF per convocar eleccions. "Necessitem una data", ha apuntat. Preguntat per l'assemblea en què Rubiales va rebutjar dimitir, ha explicat que el president va convocar els presidents territorials abans de l'acte i "va posar a sobre de la taula el nom de la persona que el substituiria", encara que no els va comunicar la decisió.

"Vam ser amb el convenciment que Rubiales dimitiria", ha afirmat Soteras, que ha valorat l' assemblea com a "esperpèntica" , i ho ha instat a dimitir si vol ser un bon expresident .

Sobre les declaracions de la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que va qüestionar Soteras com a president de la FCF per la seva gestió del cas pel qual el president de la RFEF va fer un petó sense consentiment a la futbolista Jennifer Hermoso, ha reiterat que a ell l'escull el futbol català, i que no dimitirà. "No he matat ningú", ha conclòs.