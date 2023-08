Natació / Arxiu

La natació viurà un canvi de paradigma després que World Aquatics , l'entitat reguladora de la disciplina, ha inaugurat una competència inclusiva per a atletes transgènere per a la Copa Mundial que tindrà lloc a Berlín.

Aquesta nova categoria estarà oberta a la participació de “totes les identitats de gènere i gèneres” i incorporarà proves de 50 i 100 metres en tots els estils de natació.

"Aquest projecte pilot pioner destaca el compromís infrangible de l'organització amb la inclusió", així ho assenyala un comunicat emès per World Aquatics , i afegeixen que el que els importi és "adquirir més experiència per al desenvolupament futur i celebrar la diversitat".

L'any passat, World Aquatics (anteriorment coneguda com a FINA) va emetre un vot a favor d'implementar restriccions en la participació d'atletes transgènere en les competències femenines d'elit de la natació.

La política d'inclusió de gènere, que va ser posada en efecte el 20 de juny del 2022, va estipular que els atletes transgènere que haguessin transitat d'home a dona només serien elegibles per competir en les categories femenines si completaven la transició abans de complir els 12 anys o abans d'assolir l'etapa dos a l'Escala de Tanner per a la pubertat.

La política també diu que els atletes que han fet servir testosterona anteriorment com a part del tractament hormonal de transició de gènere de dona a home només serien elegibles per competir en competències femenines si la testosterona es va fer servir durant menys d'un any en total, el tractament no ho va fer, si va tenir lloc durant la pubertat i els nivells de testosterona en sèrum van tornar als nivells previs al tractament.

Llavors l'entitat rectora es va comprometre a establir un nou comitè de treball amb el propòsit de concebre esdeveniments de categoria oberta adreçats a esportistes que no s'ajustin als criteris de les divisions masculina o femenina. L'edició de la Copa del Món a Berlín, Alemanya, tindrà lloc del 6 al 8 d'octubre els darrers compassos d'aquest any.

Tot i això, aquesta decisió ha aixecat butllofes entre algunes organitzacions com Athlete Ally, dedicada a eradicar l'homofòbia i la transfòbia en l'àmbit esportiu. En declaracions a CNN Sport, van expressar la seva preocupació perquè consideren que "promou una major alienació i alienació dels atletes transgènere que ja enfronten un gran estigma i abús".

"Com a societat, vam decidir fa molt de temps que 'separats però iguals' és perillós i perjudicial. Aquesta política no fa res per brindar a les atletes el tipus de protecció que han estat demanant durant dècades: la fi de l'assetjament i l'abús sexual, la paritat salarial i de lideratge, la igualtat d'oportunitats i la manca de recursos per a les atletes”.