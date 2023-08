FC Barcelona, Reial Madrid i Atlètic de Madrid van tenir bona sort aquest dijous al sorteig de la Lliga de Campions amb grups en què seran favorits per avançar a les cruïlles, mentre que la Reial Societat també va sortir ben parat malgrat partir del bombo 4, al contrari que un Sevilla més desafortunat.

Copa de la Champions - UEFA



El Barça, que l'any passat no va passar de la fase inicial per un grup dur, aquesta vegada va tenir millor sort dins d'un Grup H al costat de Porto, Xakhtar Donetsk i Anvers . Mentrestant, el Reial Madrid buscarà la seva quinzena Copa d'Europa des del Grup C que comparteix amb Nàpols , el seu rival més gran, Braga i Unión Berlín .



D'altra banda, l'Atlètic de Madrid jugarà contra Feyenoord, Lazio i Celtic al Grup E, mentre que el Sevilla, que va patir el pitjor sorteig dels equips espanyols tenint en compte que era cap de sèrie, es mesurarà contra l'Arsenal, PSV i Lens al Grup B. En el seu retorn a la Champions 10 anys després, la Reial Societat jugarà contra Benfica, Inter Milà i Salzburg al Grup D.



GRUPS DE LA LLIGA DE CAMPIONS:



GRUP A : Bayern Munic, Manchester United, Copenhaguen, Galatasaray.



GRUP B : SEVILLA, Arsenal, PSV, Lens.



GRUP C : Nàpols, REIAL MADRID, Braga, Unió Berlín.



GRUP D : Benfica, Inter Milà, Salzburg, Reial Societat.



GRUP E : Feyenoord, ATLÈTIC DE MADRID, Lazio, Celtic.



GRUP F : PSG, Dortmund, Milan, Newcastle.



GRUP G: Manchester City, Leipzig, Estrella Roja, Young Boys.



GRUP H : FC BARCELONA, Porto, Xakhtar Donetsk, Anvers.