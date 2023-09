Aitana Bonmatí i Sarina Wiegman / @EP

La millor jugador de la UEFA la temporada 2022/23, l'espanyola Aitana Bonmatí, va lamentar el moment que viu el futbol espanyol malgrat el recent títol Mundial a Austràlia i va apuntar que com a societat no es pot "permetre" l'abús de poder ni faltes de respecte" en una relació laboral, per la qual cosa va enviar el seu suport a totes les dones i en especial a la seva companya a la selecció Jenni Hermoso.

Bonmatí va ser protagonista del lliurament de premis aquest dijous al Fòrum Grimaldi de Mònaco, després del sorteig de la Lliga de Campions masculina. El jugadora del FC Barcelona, campiona de Champions i Lliga, no va voler deixar passar el moment que viu el futbol espanyol després de l'actuació de l'ara suspès com a president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, durant la celebració del Mundial a Sydney.

"No estan sent uns moments molt bons al futbol espanyol, venim de guanyar el Mundial però no se n'està parlant gaire perquè han passat coses que no m'agradaria deixar passar", va dir la centrecampista després de rebre el trofeu de millor jugadora '.

"Com a societat no hem de permetre que es faci abús de poder en una relació laboral ni faltes de respecte. Des de la meva companya Jenni [Hermoso], a totes les dones que pateixen el mateix, estem amb vosaltres. I tant de bo que seguim treballant perquè aquesta societat millori", va afegir, enmig de les denúncies a Rubiales, que va ser suspès per la FIFA dissabte passat.

Aitana es va recordar així de la seva companya Jenni, que va ser besada a la boca pel seu president sense consentiment en la celebració pel títol, i d'un camí encara per recórrer al futbol femení, tal com va fer la seleccionadora d'Anglaterra, Sarina Wiegman , poc abans. "Vull agrair molt les paraules de Sarina, és un gran detall per part seva", va dir l'espanyola.

La neerlandesa, premiada com a millor entrenadora d'Europa, també es va recordar de la selecció espanyola en el seu discurs. "El que va passar amb la selecció espanyola després de la final m'ha fet molt de mal. Queda molt per caminar al futbol femení. Dedico aquest trofeu a l'equip espanyol femení que va jugar un gran torneig. Aquest equip mereix ser escoltat i mereix poder celebrar" , va afirmar.