De la Fuente, durant una roda de premsa. Foto: Europa Press

“Demano perdó i accepto unes crítiques totalment merescudes, però no he de dimitir”. Amb aquestes paraules (i repetides vegades) s'ha manifestat el seleccionador espanyol absolut masculí, Luis de la Fuente, aquest divendres 1 de setembre preguntat pels aplaudiments que se li va veure donant durant el discurs de Luis Rubiales a l'Assemblea de la setmana passada.

"Vaig acudir, convençut, igual que la majoria que ens trobàvem, de viure un acte protocol·lari de comiat del president, però es va transformar en una situació diferent per a la qual no estava preparat", ha afegit, dient que, com tothom, " tinc dret a equivocar-me".

"Aquests gestos no representen els meus valors ni la meva manera d'actuar a la vida, sempre he estat del costat de la igualtat i del respecte. En els meus 26 anys al futbol, els últims onze a la RFEF, sempre he tingut un comportament irreprotxable. Tots recordem el que va passar després de la final del Mundial, i ni Jenni (Hermoso) ni la resta de companyes són responsables del que va passar allà. M'agradaria girar full i tornar a parlar de futbol", ha afegit.

L'endemà, quan es va conèixer la decisió de FIFA de suspendre Rubiales durant 90 dies, igual que va fer Jorge Vilda va censurar l'actitud de l'expresident de la RFEF.