Els sindicats involucrats han presentat un comunicat al Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge, marcant un pas important en la lluita per la igualtat al futbol femení. EP

Les futbolistes de la Lliga F, la màxima categoria del futbol femení a Espanya, han convocat una vaga que afectarà les dues primeres jornades de la temporada que ve, a causa de la manca d'un acord amb la patronal per millorar les condicions laborals.

Els sindicats que representen les jugadores en les negociacions per modificar el conveni col·lectiu de la Primera Divisió femenina han enviat un comunicat al Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA), com a pas previ a notificar al Ministeri de Treball i Economia Social sobre la vaga planejada. La decisió s'ha pres pel que descriuen com "la manca d'avanç en les converses del Conveni Col·lectiu". Els sindicats tenen com a objectiu abordar la bretxa salarial existent i garantir un tracte equitatiu i digne per a les futbolistes.

Al comunicat, els sindicats que componen el grup (FUTPRO, CC.OO, AFE, Futbolistes ON i UGT) van informar l'autoritat laboral sobre la convocatòria de vaga de les futbolistes que competeixen a la Primera Divisió femenina durant la temporada 2023/2024 , organitzada per la Lliga Professional de Futbol Femení.

El banc social ha sol·licitat un procés de conciliació a la seu del Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge. Si no s'aconseguix un acord durant aquest procés, s'enviarà oficialment la notificació de vaga a la Lliga F.

L'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) va expressar en un comunicat que, després de més d'un any de negociacions, i davant de la impossibilitat d'assolir un acord satisfactori amb la patronal, els sindicats, com a representants de les treballadores, s'han vist obligats a convocar una vaga de dues jornades.

La vaga està programada per començar el 8 de setembre de 2023, a les 00.00 hores, i s'estendrà durant les dues primeres jornades de la competició, abastant el període del 8 al 10 de setembre i del 15 al 17 del mateix mes. Aquest anunci marca una fita en la lluita de les futbolistes per millorar les seves condicions laborals i tancar la bretxa salarial que hi ha al futbol femení a Espanya.