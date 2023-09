El tancament del mercat de fitxatges de les grans lligues de futbol europees ha generat contrastos entre els dos gegants espanyols. EP

Les grans Lligues de futbol europees, incloent-hi l'espanyola, però també les d'Anglaterra, Itàlia, Alemanya i França, han tancat aquest divendres a mitjanit els mercats estiuencs de fitxatges respectius, amb especial atenció per al FC Barcelona gràcies a una activitat que ha contrastat amb l'escàs moviment de l'altre gegant nacional, el Reial Madrid.

El nom del davanter francès Kylian Mbappé ha ressonat més a les xarxes socials que als despatxos del club madridista, que només va acaparar titulars quan va anunciar el traspàs d'Álvaro Odriozola a la Reial Societat. Així, el lateral dret donostiarra torna a l'equip en què havia viscut els millors moments LaLiga EA Sports ara fa cinc anys.

Álex Sola deixarà de ser 'txuri-urdin', ja que en els moments finals del mercat es va indicar la seva cessió al Deportivo Alabès. No va ser l'únic a anar-se'n des de Sant Sebastià fins a Vitòria, ja que l'acompanyarà Jon Karrikaburu. De la mateixa manera, la Reial Societat va comunicar la cessió de Diego Rico al Getafe CF i la de Robert Navarro al Cadis Cf.

Però, sens dubte, el protagonisme ha estat per a les negociacions del Barça a contrarellotge per concretar dos reforços que estaven cantats, homònims i compatriotes portuguesos. El davanter João Félix i el lateral João Cancelo, tots dos amb caixet, però difuminats durant la campanya passada, i ara s'acomodaran a 'Can Barça'.

Tots dos satisfan les expectatives generades entre l'afició blaugrana, després de la recent consagració d'Anderson Luis 'Deco' de Souza com a director esportiu. Això sí, tant Félix com Cancelo aterren a la ciutat comtal per a una sola temporada i en qualitat de cedits, respectivament, per l'Atlètic de Madrid i el Manchester City.

Per fer-los lloc a la plantilla, la directiva blaugrana va tancar el préstec per un any del defensa Eric Garcia al Girona FC i el traspàs de l?interior Ez Abde al Real Betis, a raó de 7,5 milions d?euros. En el context bètic, això podria pal·liar les absències de Joaquín Sánchez i de Sergio Canales.

MASON GREENWOOD FITXA PEL GETAFE



Quan estava a punt de sonar la botzina, també s'ha donat a conèixer el fitxatge del davanter anglès Mason Greenwood per part del Getafe, en espera de la validació definitiva per part de LaLiga i amb una taca extraesportiva sota el braç. I és que el Manchester United se'n va desfer fa pocs dies arran d'una investigació interna, després que el jugador va quedar absolt el febrer d'aquest 2023 dels càrrecs de violació i assalt.

Una altra operació que va tenir força focus va ser la del fitxatge del porter veterà Vicente Guaita per part del RC Cèltic, fins a l'any 2025, segons va informar l'entitat a la seva web, mentre el seu equip encara estava jugant --i vencent la UD Almeria-- al gespa del Power Horse Stadium.

Mentrestant, el Sevilla FC va aconseguir un principi d?acord perquè, a costa de les proves mèdiques, Mariano Díaz es converteixi en la seva nou davanter de referència. A més, l'equip sevillà va aconseguir la cessió del centrecampista francès Boubakary Soumaré, amb opció de compra, i va acomiadar l'interior dretà Jesús 'Tecatito' Corona.

Dentre els altres clubs amb renom de la Primera Divisió, no es va definir el futur de Yannick Carrasco a l'Atlètic de Madrid. Pretès per l'Al-Shabab, el centrecampista belga es va citar aquest mateix divendres amb la cúpula directiva del club matalàs. Però les contractacions a la Lliga saudita acaben el 7 de setembre, de manera que encara hi ha temps perquè el 'deadline' continuï generant tràfec mediàtic.