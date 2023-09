El campionat es porta a terme a les Filipines, el Japó i Indonèsia, i Espanya, com a vigent campiona del món, es retira abans del que s'esperava en la segona fase de grups. EP

La selecció espanyola de bàsquet va viure un dia desafortunat al Mundial de Bàsquet 2023 en perdre davant el Canadà per 85-88, marcant així la seva eliminació primerenca a la segona fase de grups. La vigent campiona del món es va acomiadar abans del que s'esperava en un partit ple d'emoció fins a l'últim segon.

El matx va estar marcat per un últim quart complicat per a Espanya, en què només van aconseguir anotar 12 punts en 10 minuts, convertint-se en el pitjor quart del torneig per a "La Familia".

Gilgeous-Alexander i Dillon Brooks es van destacar a l'equip canadenc, sent determinants en els moments finals del joc. Per la seva banda, Willy Hernangómez va brillar en els dos primers quarts, mentre que Brizuela i Aldama van ser fonamentals al tercer, aconseguint un avantatge de +13 punts al final d'aquest període. En contrast, Juan Núñez, que havia tingut un paper destacat en altres partits, va estar absent en l'aspecte ofensiu en aquesta ocasió.

Tot i els esforços individuals, els 25 punts de Willy Hernangómez i els 20 punts de Santi Aldama no van ser suficients per evitar la derrota a l'Indonèsia Arena de Jakarta. El partit va arribar a un emocionant desenllaç en què un triple d'Álex Abrines va estar a punt de forçar la pròrroga, però finalment no va poder evitar l'eliminació d'Espanya del Campionat del Món masculí de bàsquet, que es porta a terme a les Filipines, el Japó i Indonèsia.