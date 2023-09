Lewandowski / @EP

El FC Barcelona va vèncer (1-2) aquest diumenge Osasuna a El Sadar, en un matx una mica incòmode per als blaugranes, que van desembussar la seva poca inspiració amb un gol del central francès Jules Koundé a punt del descans i un altre del davanter polonès Robert Lewandowski d'un polèmic penal a la recta final, davant d'un conjunt vermell que va posar caràcter i intensitat i va arribar a somiar amb un triomf després de l'empat momentani amb una gran rematada del 'Chimy' Àvila.

Els de Xavi Hernández van sortir amb vida i van encadenar la tercera victòria consecutiva domèstica en una plaça complicada, que va prémer des del primer minut. Sense canvis a l'onze, els flamants fitxatges Joao Cancelo i Joao Félix van debutar des de la banqueta, a favor d'un Lamine Yamal que va repetir titularitat encara que sense l'impacte d'altres partits.

Sense generar gaire perill, el Barça es va trobar amb el 0-1 fregant el descans, gràcies a un cop de cap inapel·lable de Koundé després d'un córner. El gol no va acovardir un Osasuna amb fins a nou canvis en el seu onze, i després de molt assetjar la defensa catalana, un xut potent del 'Chimy' Àvila va posar l'empat al marcador i la il·lusió a la grada. Tot i que va durar poc, perquè Lewandowski va fer el definitiu 1-2 des del punt de penal, no sense polèmica, el seu segon gol al campionat.

Com s'esperava, l'Osasuna va arrencar amb una intensitat superior a la que va proposar el Barça, esperonats també per les gorges d'un afició vermella que va omplir El Sadar. Tot i això, va ser el conjunt de Xavi el que va colpejar primer, amb una gran ocasió per al neerlandès Frenkie de Jong, que va enviar la pilota al pal.

Els acostaments del campió de Lliga no acabaven de ser perillosos, tret d'un xut de Gündogan en una acció aïllada a l'àrea local, com a ocasió més clara de l'inici del matx. A l'altre bàndol, continuava la pressió intensa d'Osasuna, amb José Arnaiz provant per primera vegada Ter Stegen després d'una bona jugada d'Aimar Oroz, el millor dels locals.

Precisament, va ser el '10' dels locals el que va tenir a les botes l'1-0 passada la mitja hora de joc. Tot i això, el meta alemany va tirar de reflexos per desviar la trava rematada del centrecampista, després de l'enèsima internada del jove lateral Areso per la dreta.

I quan semblava que l'empat regnaria fins al descans, va arribar el gol dels blaugranes, gràcies a una rematada precisa i col·locada de Koundé a un córner botat per Gündogan. Aquest gol obria un nou escenari i deixava molt tocat un Osasuna que veia com tot l'esforç de la primera part era en va en el pitjor moment.

Ja a la segona meitat, Osasuna va sortir amb una marxa més, recordant als inicis de partit, encara que sense premi en forma de gol. El matx es va aturar per un cop de colze de Rubén García a Gavi i va refredar una mica l'ímpetu local, encara que el partit es va reactivar, també pels primers canvis d'Arrasate. El duel es va tornar una mica tens, amb jugades embolicades i un Sadar que estrenyia més que mai.

El Barça patia sense pilota, i per això intentava relaxar el partit amb possessions llargues que quedaven neutralitzades per la pressió incansable d'Osasuna. El tècnic 'rojillo' va donar entrada al 'Chimy' Àvila, que va tornar boig a la defensa blaugrana. Primer va avisar amb un xut llunyà que se'n va anar alt, però en el segon intent va brodar una rematada des de la frontal que va enganxar al pal i va anar a la xarxa, impossible per a un Ter Stegen que va fer l'estàtua.

Amb poc més de 10 minuts per endavant, el marc del matx va canviar, amb un Osasuna motivat que mossegava sense pilota. Només una genialitat podria desencallar el partit per a un FC Barcelona que es va ensorrar. Tot i això, en els seus pitjors minuts, el col·legiat ha assenyalat un penal sobre Lewandowski per agafada de Catena a l'àrea. Ortiz Arias va haver d'anar al VAR per ratificar-lo i canviar la groga per una vermella al central.

El polonès no va fallar, fidel al seu habitual ' paradinha ', i va posar l'1-2 que va asseure com un gerro d'aigua freda al Sadar, ja que va arribar a la recta final. Tot i això, Osasuna no ha abaixat els braços i ha reclamat un penal sobre Budimir, amb una agafada del debutant Iñigo Martínez semblant al que va patir Lewandowski, però l'àrbitre no ho va considerar. Així, sense gaires més cues, el matx va morir amb el triomf blaugrana, que deixa el Barça tercer amb 10 punts, mentre que Osasuna segueix desè.