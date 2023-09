La celebració del vallesà. Foto: IndyCar

Alex Palou, de l'equip Chip Ganassi, s'ha proclamat campió de les IndyCar Series en guanyar el Gran Premi de Portland, que va ser la penúltima cursa de la temporada. Aquest assoliment marca el seu segon títol a la categoria, havent guanyat prèviament el 2021.

El pilot de Sant Antoni de Vilamajor va completar una temporada excepcional, aconseguint cinc victòries, nou podis i dues pole positions. A Portland, va mostrar un rendiment excel·lent en sortir cinquè però avançar ràpidament fins a la tercera posició al segon revolt, superant el neozelandès Scott Dixon i el nord-americà Colton Herta.

Tot i un inici de carrera una mica accidentat, Palou va fer torns en el liderat amb Dixon, però finalment va aconseguir avantatge gràcies a la seva estratègia superior. Va liderar la cursa durant 69 de les 110 voltes del Gran Premi. L'equip Chip Ganassi Racing va gestionar de manera més eficient les parades a boxes que els seus competidors, ia la volta 84, Palou es va establir fermament a la primera posició.

Després d'una bandera groga i una emocionant ressort, el bicampió va poder distanciar-se de Felix Rosenqvist, que tenia menys adherència a causa de pneumàtics més desgastats. Això li va permetre liderar amb fermesa cap al final de la cursa. Amb només 15 voltes restants, Palou va gaudir d'un avantatge de dos segons i va poder controlar la seva posició sense problemes, creuant la línia de meta en primer lloc per celebrar el segon títol a les IndyCar.

"Va ser un cap de setmana increïble. Teníem cotxes realment ràpids. Sabíem que havíem d'intentar-ho i simplement vam córrer com ho hem fet durant tota la temporada. Súper orgullós de la victòria i súper orgullós del segon campionat. Mai vaig pensar que seria campió d'IndyCar, i ser-ho dues vegades se sent increïble, com un somni”, va valorar Palou en declaracions publicades per la competició.

Palou, que al final va treure 91 a Dixon a la general, és el primer pilot que segella un títol de la competició a la penúltima carrera del Mundial, des que ho va aconseguir Sebastien Bourdais el 2007. A més, el Xip Ganassi aconsegueix el seu cinquè títol a la IndyCar a l'última dècada.