Sergio Ramos amb la samarreta del Sevilla / @SevillaFC

El defensa Sergio Ramos ha confirmat aquest dilluns el seu retorn al Sevilla FC, 18 anys després que abandonés la disciplina nervionenca rumb al Reial Madrid , signant per una temporada amb el club sevillà, segons va anunciar l'entitat en un comunicat.

"El Sevilla FC i Sergio Ramos han aconseguit un acord per a la seva incorporació a la plantilla sevillista. Ramos, que va quedar lliure el 30 de juny passat després del seu pas pel París Saint-Germain , va arribar aquest matí a Sevilla per passar el reconeixement mèdic i signar el seu contracte, que el vincula a l'entitat nervionenca per una temporada", va avançar el club a la seva pàgina web.

Així, després que el seu nom es vinculés amb la temptadora Lliga Saudita o la MLS nord-americana, el del planter sevillista es decanta per tornar a casa gairebé dues dècades després. Amb només 19 anys, Ramos va posar rumb al Reial Madrid, on es va convertir en estendard i capità del club blancs, conjunt amb què va aixecar 22 títols: 5 Lligues, 4 Champions, 4 Supercopes d'Espanya, 4 Mundials de Clubs, 3 Supercopes de Europa i 2 Copes del Rei.

Després d'una sortida una mica convulsa del Reial Madrid, el veterà i experimentat central va triar l'ambiciós projecte del PSG francès l'estiu del 2021. No obstant, una lesió que ja no el va deixar competir l'últim any de blanc va perllongar el seu debut a París i no li va permetre rendir al cent per cent és la primera temporada a la capital gala. Sí que va ratllar a un bon nivell el curs passat, titular indiscutible, cosa que li va permetre coquetejar amb una possible tornada a la selecció que no va arribar.

Al Parc dels Prínceps va disputar 58 partits entre Ligue 1 -45-, Champions -8-, Copa de França -4- i Supercopa de França -1-. Hi va anotar sis gols i va sumar al seu palmarès dos títols de lliga i un de la Supercopa de França.

Ara, després de rescindir aquest estiu el seu contracte amb el PSG, el camero torna al Sevilla, entitat en què es va desenvolupar per tots els escalafons inferiors fins a arribar al primer equip, amb què va debutar el 2004. Ja a la 2004/05, la qual inicia amb únicament 18 anys, és un fix per a Joaquín Caparrós, disputant 31 partits a 'Primera' i anotant dos gols. Juga també quatre partits de la Copa del Rei i sis de la Copa de la UEFA.

A la 2005/06 juga la jornada inaugural contra el Racing, dos dies abans de marxar al Reial Madrid l'últim dia del mercat de fitxatges. A la seva primera etapa a l'equip va disputar 49 partits i va anotar tres gols.

Com a internacional, Ramos té el rècord d'internacionalitats amb 180; ha marcat 23 gols i ha disputat la fase final de quatre mundials -Alemanya 2006, Sud-àfrica 2010, Brasil 2014 i Rússia 2018-, i tres Eurocopes -Àustria i Suïssa 2008, Polònia i Ucraïna 2012 i França 2016-. És campió del món (2010) i d'Europa (2008 i 2012).

"HE COMÈS ERRORS, DEMANO PERDÓ PER GESTOS QUE VAIG FER EN EL SEU MOMENT"

En un vídeo compartit pel club sevillà a xarxes socials, Ramos ha reconegut que aquest dilluns era "un dia molt especial" i "emocionant". "Per fi torno a casa i estic desitjant que arribi aquell moment de tornar a sentir la samarreta del Sevilla i posar-me aquest escut novament al pit", va assegurar.

"Han passat 18 anys des que me'n vaig anar i crec que he comès errors. Vull aprofitar també l'oportunitat per disculpar-me en primera persona i demanar perdó a qualsevol sevillista que s'hagi sentit ofès per coses i gestos que vaig poder fer al seu moment", va dir el camero en referència a algun gest de desacord cap a la grada sevillista quan jugava al Reial Madrid.

Tot i això, ha insistit que "tots" estan "al mateix vaixell" i formen part de "la mateixa família". "Massa gent tenim fora per lluitar-nos nosaltres, així que només us dic que sóc un més, que vinc a sumar, que vinc a remar en la mateixa direcció", ha reiterat.

"No només era un deute que tenia amb mi mateix, sinó també amb la meva família, amb el meu avi, que em va fer sevillista des que era petit, amb el meu pare. No tenia sentit agafar un altre rumb, agafar una altra direcció que no fos passar per casa meva. Espero veure-us molt aviat, vinc a donar el màxim ia intentar aconseguir els objectius amb l'equip”, va concloure el jugador, de 37 anys.