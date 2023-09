Els jugadors de la selecció espanyola de futbol van mostrar aquest dilluns el seu rebuig als "comportaments inacceptables" de Luis Rubiales , president suspès de la RFEF, pel seu petó a la jugadora Jenni Hermoso. Segons han afirmat, aquests fets "han perjudicat la imatge del futbol espanyol" i han "entelat" una fita "històrica" del futbol femení nacional.

"Entre tots els jugadors ens hem posat d'acord per escriure el comunicat següent. Un cop concentrats a Las Rozas, els jugadors de la selecció volem subratllar diverses qüestions arran dels últims esdeveniments que han perjudicat la imatge del futbol espanyol", ha dit Álvaro Morata, primer capità, acompanyat de Rodri Hernández, César Azpilicueta i Marco Asensio a la taula, i amb la resta d'internacionals a la sala.

En primer lloc, els jugadors van traslladar "una vegada més" el seu "orgull" i la seva "més sincera felicitació" a la selecció femenina pel títol mundial del 20 d'agost passat, " una fita històrica carregada de significat que marcarà un abans i un després al futbol femení espanyol, inspirant moltíssimes dones amb un triomf d'un valor incalculable".

"Per això, volem lamentar i expressar la nostra solidaritat amb les jugadores que han vist entelat el seu èxit. Volem rebutjar el que considerem uns comportaments inacceptables per part del senyor Rubiales, que no ha estat a l'alçada de la institució que representa", ha afirmat Morata a la lectura del comunicat.

Els internacionals deixen clar que se situen de manera ferma i clara del costat dels valors que representa l'esport. "El futbol espanyol ha de ser motor de respecte, inspiració, igualtat i diversitat" . "Ha de donar un exemple a les seves conductes tant dins com fora del camp, han recalcat.

En aquest sentit, i atès que des d'aquest dilluns afronten una concentració "decisiva per al futur del futbol espanyol" de cara a les seves aspiracions d'estar a l'Eurocopa d'Alemanya de l'any que ve, van demanar que en endavant puguin centrar-se "en qüestions esportives davant de la rellevància dels reptes que els esperen.