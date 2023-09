Alexander Zverev / @EP

Un aficionat present aquest dimarts al duel entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner, de vuitens de final de l'US Open -quart 'Grand Slam' de la temporada que es disputa a Nova York (Estats Units)-, va ser expulsat del estadi després de denunciar el germà que va cridar "la frase més famosa de Hitler".

"No, no, no. Acaba de dir la frase de Hitler més famosa que hi ha al món . És inacceptable, és increïble", va dir el tennista al jutge de cadira quan el partit marxava 6-4, 3-6, 6- 2 i 2-2, en escoltar-se 'Deutschland über alles' (Alemanya per sobre de tot) abans d'un servei de l'alemany.

Les imatges televisives confirmaven que l'aficionat havia pronunciat aquestes paraules, que es corresponen amb la primera estrofa de l'himne nacional alemany que es cantava fins al final de la Segona Guerra Mundial. A més, està prohibida des que els nazis es van apropiar aquest lema.

Davant la denúncia de Zverev, el jutge de cadira va intentar identificar l'aficionat que va proferir aquest crit. "Qui ha estat el llest que ha dit la frase? Posa la mà a dalt", va exigir. Finalment, altres espectadors van assenyalar el 'culpable', que va ser expulsat immediatament per la seguretat del recinte.

"Va començar a cantar l'himne de Hitler. Va ser massa. Com a alemany, no estic orgullós d'aquesta història i no considero correcte fer això. Estava assegut a primera fila, així que molta gent ho va sentir. Si jo no hagués reaccionat, hauria estat malament per part meva", va afirmar Zverev després de la trobada, quan va reconèixer que li "encanta quan els aficionats són actius" i "fan soroll", però va considerar que això era "massa