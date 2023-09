Foto: America's Cup Barcelona

Barcelona acollirà fins al proper maig del 2025 l' America's Cup Experience , centre oficial de la 37a edició. Aquest espai estarà ubicat al Port Vell de Barcelona, a l'emblemàtic edifici IMAX, on s'oferirà als visitants un viatge extraordinari i immersiu des de l'inici fins a l'actualitat.

És una experiència sensorial des del moment en què s'entra a l'atri principal, que compta amb una rèplica del trofeu de l'America's Cup col·locada sota dues rèpliques gegants dels foils d'Emirates Team New Zealand, el Defensor del trofeu, i INEOS Britannia, el Challenger of Record.

Els visitants poden aprendre sobre les regates i familiaritzar-se amb les tripulacions i els uniformes que vesteixen per competir al nivell més alt de la vela internacional. A partir d´aquí, un passeig pels expositors proporciona informació sobre l´AC75, l´emocionant AC40, la innovació necessària per construir i governar aquests vaixells, el compromís de l´America's Cup amb la sostenibilitat i un fabulós gràfic informatiu i vídeo de Barcelona i el Mar.

L´America's Cup Experience es viu a través de la zona d´accés amb entrada, on els visitants se submergiran en un món submarí en 3D abans de caminar pels passadissos d´entreteniment fins arribar a l´exposició de 90 pantalles de la cronologia de l´America's Cup Aquí es podran veure els personatges, els vaixells i les històries que fan que aquesta famosa competició sigui tan única.

La part final del viatge és entrar a l'auditori IMAX, on cineastes guardonats han creat la pel·lícula definitiva sobre l'America's Cup, que documenta la batalla actual per guanyar el trofeu més famós de la vela, sota el títol " One Hell of a Battle " . D'aquesta manera, s'entendrà millor la regata de vela més increïble mai presenciada que se celebrarà a Barcelona, davant de la platja, d'aquí tan sols 12 mesos.