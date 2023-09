Jorge Vilda / @EP

La Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha cessat a Jorge Vilda en el seu càrrec com a entrenador de la selecció femenina espanyola. La Federació, sota la presidència interina de Pedro Rocha, ha optat per destituir l'entrenador, qui havia sigut objecte de fortes crítiques després de mostrar el seu suport a Luis Rubiales en una vergonyosa Assemblea Extraordinària.

Jorge Vilda s'ha reunit aquest dimarts amb Rocha a la Ciutat del Futbol de Las Rozas, i ha sigut el moment en el qual se li ha comunicat la decisió. La seua etapa com a seleccionador va estar marcada per la controvèrsia, ja que quinze futbolistes van renunciar al mundial per a demanar "canvis significatius", i a pesar que alguns es van fer, no es va complir amb totes les exigències, per la qual cosa només tres jugadores van tornar per al Mundial.

La gota que va satisfer el got van ser els efusius aplaudiments de Vilda després del discurs de Luis Rubiales, on es negava a dimitir, acusava el "fals feminisme" i negava haver besat sense consentiment a Jenni Bell.

Pel que respecta a la seva successora, tot apunta al fet que serà Montse Tomé, la que fins ara havia sigut la seva segona.

Als seus 42 anys, el madrileny conclou la seua etapa de huit anys com a entrenador principal de la selecció nacional femenina absoluta. Es va unir a l'equip en 2015, succeint a Ignacio Quereda després de dirigir a les seleccions sub-17 i sub-19. Aquest comiat arriba només unes setmanes després d'aconseguir un dels assoliments més significatius en la història del futbol femení espanyol: la conquesta de la Copa del Món celebrada a Austràlia.