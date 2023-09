La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha demanat "disculpes al conjunt del futbol mundial ia la societat" pel "comportament inacceptable" del seu expresident Luis Rubiales durant la cerimònia final del Mundial femení de futbol, ​​que ha "entelat" lèxit de lequip.

El president de la RFEF en funcions, Pedro Rocha, va encapçalar la reunió de les territorials que van demanar la dimissió de Rubiales.

"La RFEF, per mitjà del seu president, Pedro Rocha, considera imprescindible sol·licitar les seves més sinceres disculpes al conjunt del futbol mundial, a les institucions del futbol, ​​als futbolistes, especialment a les jugadores de la selecció espanyola de futbol i de la selecció anglesa de futbol, ​​als altres agents implicats en el futbol i als aficionats de tot el món, pel comportament totalment inacceptable del seu màxim representant institucional durant la final i en els moments posteriors, que no responen en absolut als valors del conjunt de la societat espanyola, de les institucions, representants, esportistes i dirigents de l'esport espanyol", assenyala en un comunicat.

A més, recorda que tots els organismes rectors del món del futbol han adoptat "de manera immediata" mesures disciplinàries en contra de Rubiales . "La RFEF està facilitant tot el suport documental i administratiu que requereixen els dos òrgans disciplinaris per poder disposar d'una resolució de forma definitiva perquè com més aviat millor permeti rescabalar el dany causat", indica.

Així, "guanyar la Copa del Món va ser un dels moments de més orgull de la història de la RFEF i més importants de l'esport espanyol" i les actuacions de Rubiales "no són acceptables sota cap concepte". Per això ha retirat "immediatament de la web tots els comunicats inadequats i sense sentit que no posaven en valor l'èxit de la selecció i no tenien en compte les afirmacions de la jugadora".

Durant el lliurament de medalles a les jugadores de la selecció espanyola, Rubiales va besar els llavis a la internacional Jenni Hermoso mentre l'agafava del clatell; posteriorment, la jugadora va afirmar que el petó no havia estat consentit. Dies després, la FIFA va suspendre de manera provisional Rubiales "de tota activitat relacionada amb el futbol a nivell nacional i internacional".