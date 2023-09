Montse Tomé ha estat nomenada aquest dimarts com la nova seleccionadora nacional femenina de futbol, càrrec en què relleva Jorge Vilda, destituït del seu lloc hores abans, segons va confirmar la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF).

Montse Tomé @ep

"La RFEF ha nomenat Montse Tomé seleccionadora nacional femenina i serà la primera dona a ostentar aquest càrrec a Espanya. Tomé (Pola de Siero, 1982) ha actuat, des del 2018, com a segona entrenadora dins de l''staff' de Jorge Vilda i es ha consolidat com una peça fonamental en el creixement del combinat nacional. El nomenament de Tomé respon a les mesures de regeneració anunciades pel president Pedro Rocha", ha indicat en un comunicat l'organisme.

L'asturiana era un dels noms que sonava amb més força aquests dies per rellevar Vilda en el cas que aquest fos i estava avalada pels seus anys al costat del tècnic madrileny, del qual era la seva mà dreta. "Coneix molt bé el vestidor i també té un ampli coneixement de l'excel·lent planter nacional", va apuntar la RFEF.

De fet, Tomé, jugadora fins al 2012, va ser l'escollida pel mateix Vilda el 2018 per fer-se càrrec de la nova Absoluta Promesas, que servís de pont amb l'Absoluta. Després, amb el nomenament de Laura del Riu per a aquest combinat ja Sub-23, va passar a fer-se càrrec de la Sub-15. També va ser nomenada seleccionadora Sub-17 quan Toña Is va deixar el càrrec el 2020.

Cal recordar que Montse Tomé va ser una de les onze persones que el diumenge 26 d'agost van signar un comunicat posant el càrrec "a disposició" de la RFEF per "la conducta mostrada" pel llavors president de l'ens federatiu Luis Rubiales amb la davantera Jenni Bell. Un dia abans, el mandatari li havia ofert de manera sorprenent ser la nova directora esportiva després d'anunciar que volia renovar Jorge Vilda per quatre anys més.

L'asturiana tindrà poc temps per assumir el gran repte per a l'actual campiona del món setmanes després de fa història, ja que afrontarà a finals de setembre l'estrena de la nova Lliga de Nacions, que dóna bitllet per als Jocs Olímpics de París. Espanya s'enfrontarà a domicili a Suècia el 22 de setembre i rebrà Suïssa a Còrdova el 26, partits per als quals està previst que doni la seva primera llista la setmana que ve.