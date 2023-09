Lliga F / @EP

La Lliga F ha indicat aquest dimarts que ha fet "un pas endavant" a nivell econòmic per aconseguir desbloquejar la situació actual amb el nou Conveni Col·lectiu i evitar que hi hagi vaga en aquesta primera jornada del campionat, encara que des del banc social consideren que "les postures estan força allunyades".

La patronal i el banc social que formen els sindicats Futpro, AFE, Futbolistes On, UGT i CC.OO van tenir aquest dimarts la seva segona reunió al Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA) per intentar arribar a un acord que permeti l'arrencada aquest proper cap de setmana del campionat professional de futbol femení.

Tot i això, aquest segon dia també ha estat infructuós i segons han indicat des de Comissions Obreres, "després de diverses hores de reunió, jugadores, sindicats i patronal reprenen demà dimecres les negociacions del conveni per evitar la vaga del cap de setmana que ve".

"Les postures estan força allunyades", ha asseverat el sindicat des del seu compte oficial de 'X' de la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres , on ha deixat clar que seguiran "defensant salaris més justos i dignes".

Per la seva banda, la Lliga F va transmetre als sindicats "la necessitat d'assolir un acord per aconseguir un clima d'estabilitat que permeti fer créixer el projecte del futbol professional femení, molt especialment després dels esdeveniments esportius i institucionals recents ocorreguts en les últimes setmanes" .

En un comunicat, la patronal va insistir a "recordar la complexíssima situació econòmica en què es troba el projecte del futbol professional femení" per culpa de l'"ofegament econòmic a què s'estan veient sotmesos" els seus clubs i l'organisme "per part de la RFEF , quan Luis Rubiales estava al capdavant, així com per les actuacions del Consell Superior d'Esports per l'obligatorietat de cedir el 20 per cent dels seus ingressos comercials a l'ens federatiu.

DE 18.000 A 25.000 EUROS DE SALARI MÍNIM EN TRES TEMPORADES

L'organisme que presideix Beatriz Álvarez va remarcar "la importància d'assegurar la viabilitat econòmica del projecte, obligació que la mateixa Llei de l'Esport estableix", però va deixar clar que són "conscients de la importància d'assolir, d'una vegada, un escenari d'estabilitat i pau social que permeti que el futbol femení espanyol segueixi creixent”.

Per això, patronal i els seus clubs “han volgut, una vegada més, fer un pas endavant i estendre la mà realitzant un notable esforç econòmic sobre el salari mínim, eliminant completament la parcialitat i que, començant en 18.000, arribaria fins als 25.000 en tres temporades ”. "Això suposaria un increment del salari mínim, en aquestes tres temporades, de gairebé un 40%", va advertir.

Així mateix, compromesos amb la nostra condició de competició femenina, s'han plantejat importants beneficis en matèria de conciliació i maternitat, com ajuts en matèria de lactància o per a la cura dels fills de les futbolistes durant els entrenaments, així com projectes d'ajuts a la formació i desenvolupament professional de les futbolistes com la creació d'un fons per ajudar a sufragar els estudis universitaris i el desenvolupament de programes que garanteixin la seva formació en diversos àmbits", va afegir la Lliga F.

La patronal ha assegurat que el futbol espanyol "en conjunt s'enfronta a reptes molt importants, un moment històric que només podrà afrontar-se des d'un context en què prevalgui la pau i entesa de tots els actors", de manera que fa "una crida al resta de les institucions perquè estiguin a l'alçada i contribueixin a aquest nou escenari”.

Cal recordar que en cas que no s'arribi a un acord en aquest acte de conciliació al SIMA s'iniciaria una convocatòria de vaga a les 00.00 hores del proper divendres 8 de setembre i que es desenvoluparia fins a les 24.00 del diumenge 10, i posteriorment, des de les 00.00 del divendres 15 fins a les 24.00 del diumenge 17.