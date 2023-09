Quan queda just un any perquè aquests dies s'estiguin celebrant els Jocs Paralímpics de París 2024 , el Comitè Paralímpic Espanyol ha difós un vídeo en què, fent un símil amb els informatius meteorològics, s'alerta que l'any que ve, entre el 28 d'agost i el 8 de setembre , es produirà una “pluja de medalles” amb “especial incidència” al nostre país.

El Comitè Paralímpic ha comptat amb la col·laboració del famós presentador Matías Prats , que locuta aquest vídeo, donant pas a altres veus que descriuen l'“estrany fenomen atmosfèric” també en èuscar, català i gallec.

Per il·lustrar la previsible “pluja de medalles paralímpiques”, la peça compta amb imatges dels esportistes espanyols als Jocs de Tòquio 2020 , on l' Equip Paralímpic del nostre país va aconseguir 36 medalles: 9 d'or, 15 de plata i 12 de bronze.

El Comitè Paralímpic Espanyol vol començar a posar el focus en el màxim exponent de l'esport d'elit practicat per persones amb discapacitat, els Jocs Paralímpics, i reconèixer l'esforç dels esportistes que s'hi estan preparant, així com el suport dels patrocinadors i resta de la #FamiliaParalímpica , imprescindible perquè assoleixin els seus objectius.

OBJECTIU PARÍS 2024

Els Jocs Paralímpics de París 2024 discorreran entre el 28 d'agost i el 8 de setembre . Al voltant de 4.400 esportistes amb discapacitat física, intel·lectual, visual i paràlisi o lesió cerebral, procedents de 182 països, lluitaran per l'or, la plata i el bronze en 22 esports amb 549 esdeveniments de medalla. El cor de la ciutat de París acollirà fins a nou instal·lacions de competició, així com la Cerimònia d'Inauguració, que per primera vegada serà fora de l'Estadi Olímpic, concretament als Camps Elisis i la Plaça de la Concòrdia.

L'Equip Paralímpic Espanyol ja compta amb 40 places classificatòries en set esports diferents: atletisme, bàsquet, ciclisme, natació, piragüisme, tir i tir amb arc. Al llarg de l'any que resta per davant els espanyols compten encara amb opcions de tenir representació en 11 esports més i aconseguir 18 dels 22 que formen part del programa paralímpic.

El programa de competició dels Jocs Paralímpics de París 2024 comprendrà els mateixos esports que a Tòquio 2020. A la cita nipona, Espanya va competir en 16 de les 22 disciplines i va aportar 142 esportistes, 127 amb discapacitat més 15 de suport.