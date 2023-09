Aitana Bonmatí / @EP

Aitana Bonmatí i Leo Messi són els favorits per endur-se la propera Pilota d'Or després de ser nominats per la revista especialitzada 'France Football'. Els dos futbolistes han liderat la seva selecció per emportar-se el Mundial, i aquesta és la gran carta a què s'acullen per aconseguir el distintiu individual més gran.

Erling Haaland, Harry Kane, Jude Bellingham i Bukayo Saka també es troben dins de la llista de 30 jugadors per al premi anunciada pels organitzadors. Messi, que ja ha conquistat el guardó set vegades, es perfila una vegada més com el favorit. El futbolista de 36 anys, que juga actualment amb la samarreta de l'Inter de Miami, va ser la figura central de l'Argentina en la victòria a Qatar l'hivern passat, marcant set gols al torneig.

Pel que fa al premi femení, Bonmatí també és la favorita indiscutible després d'haver-se endut el guardó a la millor jugadora del torneig quan Espanya va aconseguir el Mundial, tot i que el triomf va quedar entelat pel polèmic petó de Luis Rubiales.

La llista de nominades inclou quatre talentoses més futbolistes espanyoles: Patricia Guijarro, Mapi Léon, Salma Paralluelo i Alba Redondo. Tot i això, Alexia Putellas , guanyadora en dues ocasions anteriors, ha quedat fora de la llista a causa de la lesió de genoll que la va mantenir apartada dels terrenys de joc durant pràcticament tota la campanya.

Rachel Daly, Geòrgia Stanway, Millie Bright i Mary Earps, totes de nacionalitat anglesa, també són a la llista de nominades. Mary Earps, en particular, va aconseguir el Guant d'Or del torneig després de mantenir la porteria invicta en quatre ocasions, mentre que Rachel Daly va ser la màxima golejadora de la Superlliga femenina durant la temporada passada.



Haaland, que va marcar 52 gols per al Manchester City la temporada passada, és un dels set jugadors de l'equip anglès que apareixen a la llista de nominats masculins. Cal destacar que aquesta llista no inclou Cristiano Ronaldo, que ha guanyat el premi en cinc ocasions i que no havia estat absent des del 2003. Per la seva banda, Kane és reconegut després d'haver marcat 40 gols tant amb el seu club com amb la selecció abans de el seu traspàs al Bayern Munic des del Tottenham.