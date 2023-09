Fernández és el seleccionador canadenc. Foto: Europa Press

Les seleccions d'Alemanya i el Canadà (entrenada pel badaloní Jordi Fernández) han completat el quartet de semifinalistes del Campionat del Món de bàsquet després de vèncer als quarts de final Letònia (81-79) i Eslovènia (100-89), respectivament.

El triomf del combinat germà i la derrota eslovena provoca que Alemanya i Sèrbia, que es va ficar dimarts a les semifinals després de guanyar Lituània, ja es classifiquin directament per als Jocs Olímpics de París 2024.

Alemanya va mantenir la seva condició d'invicte en aquest Mundial després d'acabar, amb suspens, amb una Letònia que va estar a prop d'allargar el seu somni, gràcies al partit d'Artur Zagars (24 punts i 8 assistències) i Davis Bertans (20), mentre que als alemanys, el seleccionador va haver de treure del camp la seva estrella, Dennis Schroder, que va acabar amb 9 punts i un horrible 4/28 en tir, amb 0/8 en triple.

Però els germànics van trobar la manera de refer-se, recolzat en jugadors com Franz Wagner (16 punts i 8 rebots) o Daniel Theis, en un duel molt ajustat fins al quart final. En aquell moment, l'augment d'intensitat defensiva dels de Gordon Herbert va col·lapsar l'equip letó, que es va veure deu punts al darrere. Tot i això, va retornar Zagars i amb un parcial de 8-0 va acostar a una Letònia que va tenir un triple sobre la botzina de Bertans per haver fet història. Alemanya, 21 anys després, es va ficar de nou entre els quatre millors i desafiarà els Estats Units.

Per part seva, Canadà va posar fi a l'aventura de Luka Doncic en un partit que va estar molt igualat fins als últims deu minuts, quan la diferència física va ser excessiva per als europeus, on la seva estrella (25 punts) no va poder la del rival, un de nou estel·lar Shai Gilgeous-Alexander (31 punts i 10 rebots) i més fi en el llançament.

Després de la patida victòria contra Espanya, els canadencs van arrencar davant els eslovens amb una marxa més, buscant transicions ràpides i els llançadors alliberats aprofitant tots dos contra un que el feien a la seva estel·lar base. Però malgrat que l'atac va funcionar bé, la defensa va concedir massa i després d'un quart el partit estava en un puny (26-24).

En el segon, Doncic va fer acte de presència i amb una successió de triples inversemblants i cistelles complicades va posar el seu equip al davant, aprofitant la falta d'ajust de la defensa rival, encara que la descans les espases seguien al capdamunt (50-50) .

El tercer quart va ser el de l'èxtasi canadenc, en què van encarrilar el triomf, gràcies a un excels Gilgeous-Alexander, ben secundat per un encertat RJ Barret (24 punts). Canadà va lluir el seu millor atac (30 punts), i va sumar l'ajust defensiu que va fer el tècnic Jordi Fernández, que va assecar Doncic.

Els 9 punts d'avantatge (80-71) amb què va entrar l'equip nord-americà en els últims deu minuts va ser massa desavantatge per als eslovens, que a més van perdre el base de Dallas, expulsat quan faltaven sis minuts. A les primeres semifinalistes mundialistes de la seva història, els de Fernández es veuran les cares contra Sèrbia.