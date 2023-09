Un partit del curs passat entre Barça i Llevant les Planes. Foto: Lliga F

La història es repeteix; com ja va passar el 2019, la Liga F, la màxima categoria del futbol femení d'Espanya, veurà com l'inici de la campanya es veu posposat per la vaga de les grans protagonistes, les jugadores.

I és que estava previst que la lliga comencés aquest divendres 8 de setembre , però després de l'última trobada entre sindicats i representants de la competició queda clar que la pilota no rodarà... ni en aquesta primera ni en la segona jornada, fixada per al cap de setmana dels dies 16 i 17 de setembre.

Aquesta darrera trobada entre les parts es va produir dimecres 6 de setembre passat i va concloure sense que s'arribés a un acord, de manera que les representants de les esportistes van assegurar, en un comunicat, que l'aturada per a aquestes dues primeres dates del campionat es manté. Tot i això, encara que l'acord no ha arribat, van deixar clar que continuaran conversant els pròxims dies per intentar desencallar la situació.

Així, els clubs catalans de la categoria (Barça i Llevant les Planes) i la resta dels 16 conjunts del campionat hauran d'esperar (veurem fins quan) perquè es comencin a disputar els partits. La lliga havia de començar a les 9 del vespre a l'Estadi Jesús Navas amb un partit entre el Sevilla i el Granadilla Tenerife.

QUÈ DEMANEN LES FUTBOLISTES?

"La nova reunió en el marc de la negociació del Conveni Col·lectiu ha posat de manifest, de manera clara, l'absoluta manca de voluntat dels sindicats per assolir un acord que permetés desbloquejar la vaga", va assenyalar la Liga F després d'haver-se reunit amb FUTPRO , AFE, Futbolistes ON, UGT i CC.OO.

A la seva nota de premsa, la Liga F ha recordat que la vigília ja havia proposat a aquests sindicats "una oferta on s'eliminava la parcialitat existent", passant "a un salari mínim de 18.000 euros que s'incrementaria fins a arribar a 25.000 euros en tres temporades".

La patronal també havia dissenyat "ajudes per a la cura dels fills/es de les futbolistes durant els seus entrenaments, espais específics per a lactància o fons d'ajuda econòmica per cursar estudis", entre d'altres avenços.

"La resposta de la part sindical va ser contundent, mostrant un absolut immobilisme en els seus plantejaments econòmics (25.000 euros per a la present temporada i 30.000 euros per a la següent), sense mostrar-se disposats a negociar les seves exigències salarials, a més de no valorar els beneficis de conciliació familiar i formació oferts", va afegir la nota.

Per això, la Liga F va presentar "una nova alternativa d'acord per a una única temporada amb un salari mínim de 20.000 euros (és a dir, un increment del 25% respecte al vigent salari mínim)", segons va descriure a posteriori al comunicat de premsa.

Això incloïa, en les seves paraules, "la possibilitat d'assolir els 23.000 euros sobre la base dels beneficis comercials que generés la competició i mantenint, per descomptat, la supressió de la parcialitat, així com totes les millores en matèria de conciliació, maternitat, lactància i beneficis formatius".

"La resposta sindical ha estat, novament, negativa. D'aquesta manera, la irresponsabilitat i falta de tarannà i altura de mires dels sindicats aboquen clubs i les jugadores a una vaga que perjudica de manera molt greu la imatge el futbol femení espanyol" , va subratllar la Liga F.

L'entitat que presideix Beatriz Álvarez va lamentar això "en un moment en què tots els actors haurien d'haver entès l'evident potencial de creixement del qual totes les parts es podrien haver beneficiat en cas d'haver prevalgut l'interès comú del projecte per sobre d'interessos personals" ".

"Si no hi ha acord, per descomptat, no haurà estat per l'esforç i afany de la Liga F i molt fonamentalment dels seus clubs. Aquesta Lliga Professional, per evitar una vaga, no cedirà a la pressió ni acceptarà propostes que suposin el col·lapse econòmic de la competició, i, per tant, el fracàs del futbol professional femení”, conclou la nota.