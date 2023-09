Rubiales, durant l'assemblea on va renunciar a dimitir. Foto: Europa Press

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ja ha presentat la querella contra l'ara suspès president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales , pel petó que va clavar a la jugadora de la selecció Jenni Hermoso en el lliurament de trofeus del Mundial a Sidney.

Li imputa dos delictes, un d'agressió sexual i un altre de coaccions. A la querella, recollida per Europa Press, la tinent fiscal de l'Audiència Nacional, Marta Durántez, sol·licita al jutge que prengui declaració a Luis Rubiales, en condició d'investigat, ia Jenni Hermoso com a víctima. australianes sobre la tipificació dels delictes contra la llibertat sexual a les seves normes penals.

Aquest nou pas de la Fiscalia arriba després que el 28 d'agost passat anunciés que obria diligències d'investigació preprocessals en relació amb el petó en entendre que podria ser constitutiu d'un delicte d'agressió sexual. Ja llavors, va acordar dirigir-se a la jugadora de l'absoluta per oferir-li emprendre accions legals, cosa que va acabar passant el 5 de setembre passat quan Hermoso va comparèixer davant el Ministeri Públic per formalitzar la seva denúncia.

La decisió de la Fiscalia s'assentava a les "manifestacions públiques" realitzades per la jugadora, de les quals es podia deduir que l'acte sexual patit per aquesta i dut a terme per Rubiales no va ser consentit. "Atesos el moment extraprocessal en què ens trobem i l'inequívoc de les seves declaracions, cal determinar-ne la transcendència jurídica".