La selecció espanyola de futbol va resoldre amb més facilitat de l'esperada la visita d'aquest divendres a Geòrgia, a la qual va golejar per 1-7 per sumar tres importants punts en el seu grup de classificació per a l'Eurocopa del 2024, en un partit que va encarrilar la primera part i per al record del jove Lamine Yamal, l'internacional més jove a debutar i també a marcar amb la 'Roja'.

Lamine Yamal celebra el seu gol amb la selecció espanyola Absoluta davant de Geòrgia @ep



Quan es presumia una nit complexa a Tifilis, una plaça sempre difícil a l'historial de l'Absoluta, aquesta la va resoldre amb un cop de puny a la taula que l'ha d'ajudar a anar consolidant l'etapa amb Luis de la Fuente. No va patir com en les seves dues anteriors visites al Boris Paichadze després d'un partit complet, tancat al descans (0-4) i amb Álvaro Morata com a estilet amb tres dianes.



El tècnic de La Rioja va optar per un aparent 4-3-3, amb Dani Olmo i Marco Asensio, la nota negativa amb els seus problemes físics, com a extrems, però que va mutar més cap al 4-2-3-1, amb Gavi de nou més com a mitjapunta i com a punta de llança de la pressió, i amb un Fabián Ruiz amb Rodri Hernández, encara que força alliberat per despenjar-se a posicions ofensives.

I així la campiona de la Lliga de Nacions va fer molt de mal a una Geòrgia que encara que no es va voler tancar amb desvergonyiment, amb prou feines va tenir la pilota , de manera que amb prou feines va poder connectar amb la seva esperança més gran, un Kvaratskhelia que encara que quan agafava la pilota elevava el ànim de la grada, no va poder generar gaire.

Sí que ho va fer en canvi Espanya, més solta a nivell ofensiu que en altres partits ja des del principi quan Asensio va topar amb Mamardashvili i Olmo, en bona posició, va disparar per sobre del travesser. Els visitants van pressionar bé i van aconseguir el control ràpid i van treure premi al seu domini amb un gol que els va assentar encara més i que la va acabar per desfermar. Asensio va dibuixar un gran centre des de la dreta i Morata el va picar de cap encara millor. Geòrgia va continuar sense poder desplegar-se i abans d'assimilar el desavantatge, es va veure 0-2, després que Kverkvelia desviés a la xarxa una centrada de Fabián Ruiz, que sempre es va despenjar amb perill a l'àrea rival.

Amb els de Wlly Sagnol 'tocats', Mamardashvili va intentar frenar la ferida amb dues bones intervencions davant el centrecampista del PSG i Asensio, però no va poder fer res davant el 0-3 de Dani Olmo, que es va lesionar en aquesta acció, i el 0-4, un regal de Fabián Ruiz a Morata. Tot era alegria al bàndol espanyol, que fins i tot va gaudir segurament abans del previst del debut històric de Lamine Yamal amb 16 anys i 57 dies, però provocat pels problemes d'Asensio, que va abandonar el camp amb Dani Olmo, substituït per Nico Williams , a les pitjors notícies d'uns primers 45 minuts rodons per primera vegada en molt de temps.

Tot i això, potser per la comoditat del resultat i per l'esperada reacció de l'equip georgià, on Sagnol va fer tres canvis, la selecció espanyola no va sortir tan entonada sota la insistent pluja del Dinamo Arena. I l'aigua li va poder jugar una mala passada a Unai Simón, que no va bloquejar adequadament un llançament no excessivament fort de Chakvetadze, que va recollir un rebuig tampoc gaire fi de Robin Le Normand.

El gol va animar els locals i el públic, mentre que a Espanya li costava reprendre el comandament del partit i tornar a generar les ocasions que tenia amb més facilitat al primer acte , també amb un rival menys feble, i que seguia sense arriscar gaire malgrat el desavantatge. Luis de la Fuente va reforçar el mitjà amb l'entrada de Mikel Merino per Gavi i el seu equip va anar reprenent el control del xoc.

Le Normand va tenir una bona ocasió amb un cop de cap 'picat' abans que deslligués una altra tempesta més enllà de la que queia a Tifilis per completar la seva golejada. Geòrgia va tornar a la seva debilitat enrere i Morata va completar el seu triplet, Nico Williams va poder estrenar-se oficialment (va marcar a l'amistós davant Jordània que no va explicar per a l'historial) com a golejador amb la 'Roja' després d'una bona acció individual, i també ho va fer un Lamine Yamal que no estava apareixent gaire, però que no va desaprofitar la seva per amanir el seu debut i ser el més jove a marcar en un partit internacional en 117 anys.

Amb el partit liquidat, Martín Zubimendi també va tenir l'oportunitat de tenir el seu debut amb l'Absoluta i Mamardashvili va frustrar Joselu perquè el marcador encara no fos més important. Dimarts, Espanya buscarà tres punts més davant Xipre al Nuevo Los Cármenes de Granada.