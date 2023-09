Rubiales va considerar que la seva permanència en el càrrec no seria beneficiosa per a la RFEF ni per al futbol espanyol a causa de les circumstàncies i procediments en contra. EP

Luis Rubiales, que va ser president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i va ser suspès per la FIFA durant 90 dies, va anunciar diumenge la seva renúncia a tots dos càrrecs. En un comunicat oficial, Rubiales va informar el president en funcions, Pedro Rocha, sobre la seva decisió de dimitir com a president de la RFEF i també del seu càrrec a la UEFA per permetre la substitució a la Vicepresidència.

Rubiales va explicar que, a causa de la ràpida suspensió de la FIFA i altres procediments en contra, és evident que no podrà tornar al seu càrrec. Va considerar que quedar-se a l'espera i aferrar-se al lloc no contribuiria positivament a la Federació ni al futbol espanyol, ja que hi ha "poders fàctics" que impedirien el seu retorn.

L'expresident de la RFEF va assenyalar que la decisió busca evitar que el futbol espanyol resulti perjudicat per la campanya que considera desproporcionada. Va afirmar que la seva marxa contribuirà a l'estabilitat ia la unió d'Europa i Àfrica en l'aspiració de portar l'esdeveniment més gran del món el 2030 a Espanya.

Rubiales va expressar la seva fe en la veritat i la seva determinació perquè prevalgui. També va esmentar la seva família, especialment les seves filles, i totes les persones afectades pel que va anomenar una "persecució desmesurada" i "falsedats". Finalment, va enviar una forta abraçada als treballadors, assembleistes, federatius i persones relacionades amb el futbol que el van recolzar durant aquest temps.