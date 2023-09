Vinicius Jr. en el partit contra el València / @EP

El futbol a Espanya té un problema seriós, d'acord amb els esdeveniments que van tenir lloc al final de la temporada passada a LaLiga Santander, quan alguns aficionats van cridar "mono" a Vinicius Jr. a l'estadi de Mestalla. Tot el món se'n va fer ressò i la imatge d'Espanya va quedar danyada de cara a l'acolliment del futur Mundial 2030.

Recentment, els dirigents de la FIFA han transmès al Govern la seva preocupació al voltant de la qüestió del racisme durant converses relacionades amb el cas Rubiales. Aquest organisme internacional considera que el racisme representa el principal obstacle perquè Espanya pugui organitzar el Mundial del 2030.

A més de la controvèrsia i les implicacions derivades del cas Rubiales, que ja de per si tenen un profund impacte, amb una àmplia resposta per part de la societat i la ràpida acció de la FIFA per destituir el president de la Federació Espanyola de Futbol, es troba també el fet que la candidatura conjunta d'Espanya, Portugal i el Marroc per albergar la Copa del Món de futbol masculí el 2030 podria veure disminuir-ne les possibilitats.

EL RACISME A ESPANYA

Directius de la FIFA han ressaltat els desafiaments a què s'enfronten al tractar de sancionar incidents xenòfobs en el context de l'esport a Espanya. En particular, s'ha assenyalat la dificultat a l'àmbit legal.



Critiquen que institucions com La Lliga, la Reial Federació Espanyola de Futbol i el Govern tenen a la seva disposició els mecanismes disciplinaris necessaris per abordar amb la fermesa deguda aquest tipus d'incidents, però lamentablement no es prenen mesures concretes sobre això.

Expressen el seu pesar per la manca de col·laboració entre la Federació i LaLiga , cosa que complica la creació d'un protocol conjunt per abordar aquest problema. Per tant, consideren que seria fonamental que aquesta qüestió s'elevi a nivells superiors, apuntant directament cap a l'Executiu com a responsable de prendre mesures decisives.

SENSE MESURES EXEMPLARS

En el passat hi ha hagut nombrosos accidents relacionats amb el racisme en què no s'ha cancel·lat cap partit pels càntics. Per exemple, el 2022 el jugador de l'Athletic Nico Williams va rebre insults racistes contra el Betis, però no "van sobrepassar la línia de la infracció penal", segons la Fiscalia de Sevilla.

Mouctar Diakhaby, el jugador del València, també va denunciar insults per part de Juan Cala, futbolista del Cadis. Segons ell, el rival li va anomenar "negre de merda" i tant ell com els seus companys se'n van anar del terreny de joc durant 20 minuts. Tot i això, van haver de tornar davant l'advertiment de l'àrbitre a una "sanció excessiva" contra el club.

La legislació que aborda la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l'esport contempla diversos graus de suspensió d'un partit en cas que es produeixin incidents relacionats amb comportaments violents, racistes o discriminatoris per part del públic durant el transcurs. En aquest context, l'autoritat encarregada de prendre la decisió de "suspensió provisional" amb l'objectiu de "restablir la legalitat" és l'àrbitre.

La regulació també estableix que, si la situació persisteix, es pot prendre la mesura de desallotjar la tribuna o una part on s'hagin originat els incidents, permetent després la continuació del partit. Així mateix, es preveu la possibilitat de cancel·lar definitivament el matx, decisió que recau a l'àrbitre després de consultar amb el coordinador de seguretat.

Per prendre qualsevol d'aquestes determinacions, l'àrbitre ha d'avaluar la gravetat dels incidents, considerar les possibles repercussions que l'ordre de desallotjament podria tenir al públic i sospesar la importància de garantir el desenvolupament adequat de la competició.

I ELS PROTOCOLS?

La responsabilitat de prendre aquesta decisió recau en l‟àrbitre, segons el que estableix la legislació. Tot i això, la normativa que regula la violència a l'esport, aprovada el 2008, incloïa la necessitat de desenvolupar un protocol d'actuació per definir de manera més concreta com aplicar-la. Aquesta tasca estava a les mans de la Comissió Antiviolència.

Tanmateix, els protocols existents no ofereixen prou claredat quant als possibles efectes d'aquesta determinació. En realitat, la manca de protocols nítids establerts per LaLiga en resposta a actes racistes al camp és, segons els experts, una part significativa del problema.