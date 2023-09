Joan Laporta, president del FC Barcelona / @EP

El Futbol Club Barcelona ha informat la Securities Exchange Commission (SEC), el supervisor dels mercats dels Estats Units, que el seu pla per cotitzar a la borsa en aquest país i recaptar fins a 1.000 milions d'euros està en risc. En una comunicació oficial a la SEC, el Barça reconeix que ha hagut d?ajustar els termes del seu acord amb el seu soci, el fons Mountain & Co, a causa de l?incompliment d?un dels inversors. Aquest inversor s'havia compromès a invertir 40 milions d'euros a la filial de negocis digitals del club.

Segons el comunicat que es va enviar a la SEC el 8 de setembre passat, Mountain & Co i el FC Barcelona van realitzar diverses modificacions al contracte marc que havien anunciat l'11 d'agost. Aquest acord involucrava dos fons: l'alemany Libero Football Finance i l'holandès NIPA Capital , que contribuirien amb fins a 120 milions d'euros al Barça Vision Bridgeburg . Aquesta empresa de nova creació comptaria amb la participació de Jaume Roures i agruparia tots els possibles negocis digitals del club, presidit per Joan Laporta.

Aquesta operació incloïa la fusió amb una empresa del grup suís Mountain & Co, que cotitza a la borsa, cosa que faria que el Barcelona fos el primer equip de futbol de la Primera Divisió a fer aquest pas.

En aquest acord, el club esportiu espanyol mantindria el 51% de les accions, d'acord amb la decisió presa a la darrera assemblea general de socis. Per la seva banda, Libero, NIPA, Orpheus Media (encapçalat per Roures) i Socios.com serien propietaris del 29,9%. El 20% restant pertanyeria al fons suís. Tant el Barcelona com els seus socis financers van afirmar a la comunicació oficial que l'empresa cotitzada tindria un valor de 1.000 milions d'euros.

Abans del 21 d'agost, però, el club havia de rebre els primers 60 milions d'euros, però només se'n van rebre 20 milions. El FC Barcelona ha reconegut davant la SEC que no ha rebut la quantitat compromesa per Libero Football AG, que originalment havia de dipositar 40 milions en aquesta data.

Aquest retard en el pagament es produeix just enmig del període de pròrroga establert per Laporta per dur a terme una revisió exhaustiva dels comptes i projeccions de la nova filial digital del Barcelona. Això és degut a les preocupacions sobre la veritable generació d'ingressos futurs a través de la comercialització de NFT, la tecnologia Web3 i el metavers, i posa en sobreavís al club que les possibilitats que Libero es retiri són força altes.

Per tant, el Barça ha notificat formalment Mountain & Co sobre l'incompliment a través d'una carta i ha introduït dues modificacions al contracte original, que va ser comunicat per primera vegada l'11 d'agost. En primer lloc, la data de venciment s'ha estès fins al 10 d'octubre.

En segon lloc, s'ha reservat el dret de dissoldre l'operació . Això és una clara indicació de les dificultats que enfronta el Barcelona per dur a terme la transacció original, inclosa la intenció de sortir a borsa, que en aquests moments està en perill.

Fonts financeres i legals properes a l'acord admeten que Libero Football Finance té diferències d'opinió pel que fa a les estimacions d'ingressos presentades pel FC Barcelona i els seus assessors.

Davant aquest panorama, estimen que la valoració de 1.000 milions no té gaire sentit, per la qual cosa Joan Laporta haurà de buscar un altre inversor per complir les regulacions de fair play financer imposades per LaLiga.

El president del Barcelona i alguns membres de la seva junta directiva ja es van veure obligats a presentar avals personals a falta de finançament alemany, a fi de poder inscriure Joao Cancelo, Joao Félix i Íñigo Martínez el 1 de setembre passat.

Inicialment, s'esperava que Libero Football Finance compliria la seva part, cosa que no ha passat i que es podria resoldre amb una dissolució de l'acord. Per la seva banda, Mountain & Co ha establert com a termini límit el 9 de novembre per seguir endavant amb el projecte . Si l'operació no es completa abans d'aquesta data, el vehicle d'inversió es dissoldrà, com s'esmenta a l'agenda de la propera junta general d'accionistes, que es farà aquest dijous.