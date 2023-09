Xavi Hernández / @EP

El nou director esportiu del FC Barcelona , Deco, va assegurar en la presentació que l'entrenador del primer equip, Xavi Hernández , s'ha guanyat la seva renovació per les seves decisions i treball i no pel seu nom i va anunciar que ben aviat podrien posar-se d'acord, igual que va avançar les renovacions de dos joves valors de gran present a l'equip; Lamine Yamal i Alejandro Balde.

"Xavi sap d'entrenar-se i jo de gestió, però parlant de futbol arribarem a un punt comú. Xavi s'ha guanyat la renovació, i se la va guanyar com a entrenador i no per ser Xavi Hernández. Crec que ha de renovar perquè s'ho ha guanyat, no se li ha regalat res", va assegurar Deco a la presentació del nou organigrama esportiu del club.

En aquest sentit, Deco va assegurar que el FC Barcelona ha de renovar el tècnic de Terrassa , que va ser company de Deco en la seva etapa com a jugador a Can Barça i que estava present a l'acte, i va avançar que la renovació "es farà" perquè hi seran " sempre d'acord” en aquestes coses.

Amb Xavi a la banqueta perseguiran el "somni de tornar a guanyar la 'Champions'". "Però abans hem de donar eines al míster. Sortim d'inici buscant títols i la 'Champions' sempre la volem, però Xavi no té al contracte que hagi de guanyar-la", va especificar el portuguès.

D'altra banda, va lloar Lamine Yamal , que està explotant aquesta temporada al primer equip i també amb Espanya amb tan sols 16 anys. "És un jugador que ens ha sorprès, la veritat. Per això Xavi el va fer debutar l'any passat. Toca de peus a terra, té una qualitat diferent i és jugador que pot aportar coses diferents", va destacar.

"Estem passant per una situació en què tenim diversos joves protagonistes al club i és una cosa a cuidar. Però Lamine té 16 anys, hem de deixar-lo que es diverteixi i jugui, Xavi ho sabrà gestionar. I hem de garantir la seva qualitat, com club. Les dues renovacions de Lamine Yamal i Balde estan en marxa, aviat en tindreu notícies", va apuntar.

D'altra banda, va confirmar que el davanter brasiler Vitor Roque , fitxat del Club Athletico Paranaense --amb què continua jugant--, podria arribar al següent mercat d'hivern. "Sempre volem portar com més aviat millor a un fitxatge. Però l'Atlètic Paranaenc va posar com a condició que vingués a partir del gener. Hem de valorar si ho podrem portar al gener o no, però no fer-ho abans va ser cosa de la negociació", va explicar.

I, finalment, va confirmar que va parlar amb Leo Messi per intentar portar-li de tornada al Barça abans que digués que sí a l'Inter Miami. "Leo és un amic a qui tinc molt d'afecte. No hi ha discussió, tots volíem portar Leo però no va ser possible. És el millor futbolista de la història del club i li desitjo que sigui feliç, el veig content a Miami. Com a barcelonistes i com a fan i amic de Leo li desitjo el millor", va aportar.