Foto: FCB

La presidenta del Parlament, Anna Erra , va ser l'encarregada de donar la Medalla d'Honor de la institució a la categoria d'Or a les jugadores de l'equip femení del FC Barcelona , encapçalat per la capitana, Alexia Putellas, i les ha reivindicat com a “pioneres i un exemple a seguir”.

Ho ha fet en un acte al Parlament que ha començat a les 20.00 hores i al qual ha assistit el president de la Generalitat , Pere Aragonès, i el del FC Barcelona, Joan Laporta, conduït per la periodista Danae Boronat .

Erra va destacar l'esforç i la determinació de les esportistes, que segons ella han protagonitzat una autèntica transformació social i cultural en un sector "injustament reservat als homes" i en què les dones estaven invisibilitzades.

Va dir també que cal continuar desenvolupant la perspectiva de gènere en tots els àmbits davant de les "diverses manifestacions del masclisme i les estructures patriarcals, que encara perduren en moltes actituds, comportaments i decisions".

El president blaugrana, per la seva banda, va apuntar que “no ha estat un camí fàcil i segur que encara hi ha molt de camí per recórrer. Però anem a la bona direcció i com a president del Barça em sento molt orgullós que la nostra entitat s'hagi erigit en una referència indiscutible del futbol femení, a Catalunya i al món. La condecoració que ens atorga avui el Parlament de Catalunya ens ajuda a seguir pujant graons per culminar la feina de fa anys i enderrocar les darreres barreres socials que malauradament i al llarg de la història s'ha trobat el futbol femení”.

Per acabar, la capitana del primer equip va treure pit dient que “som el primer equip, masculí o femení, a ser guardonat amb aquesta Medalla d'Honor. Això seria impensable fa quant? 5, 10, 20 anys? Però ha passat”.