Rubiales abandona l'Audiència després de declarar-ho. Foto: Europa Press

L'expresident de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales ha negat davant del jutge de l' Audiència Nacional, Francisco de Jorge, coaccions i falta de consentiment en el petó que va clavar Jenni Hermoso en el lliurament de trofeus del Mundial a Sidney (Austràlia).

Fonts fiscals han confirmat a Europa Press que Rubiales ha contestat les preguntes de totes les parts durant els prop de 45 minuts de la seva declaració com a investigat. La Fiscalia, per part seva, ha demanat que se li prohibeixi acostar-se a menys de 500 metres de Hermoso i comunicar-s'hi durant la instrucció de la causa.

A més, el Ministeri Públic ha demanat al titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 1 que Rubiales hagi de comparèixer cada quinze dies a la seu judicial més propera.

Rubiales ha acudit aquest dilluns al tribunal caminant amb la seva advocada, la lletrada Olga Tubau, i han recorregut junts el passadís fins a l'entrada del mateix, on esperaven al voltant d'un centenar de periodistes. Tot i això, ha rebutjat contestar les preguntes dels mitjans.

BELLÓ, "AFECTADA" PER UN "ACTE HUMILIANT"

Per la seva banda, l'advocada de la futbolista, Carla Vall, ha assegurat que la futbolista està "afectada pels fets, per l'acte humiliant que va viure a l'estadi i que ha entelat també una fita esportiva". "Per tant també agrairíem que el tracte sigui l'adequat per sostenir emocionalment també aquest procés", ha demanat.

A preguntes dels periodistes, Vall ha assenyalat que s'han establert les bases "per consolidar" el que han sostingut "des d'un primer moment". "Podem sostenir el que hem dit des d'un primer moment: que va ser un petó no consentit", ha incidit.