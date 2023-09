Amb connexions entre el Betis i el Barcelona, una gran novetat a la convocatòria del Betis, les baixes dels dos equips i la sorprenent inclusió d'Unai Hernández a la llista del Barcelona, el partit promet ser un emocionant enfrontament. EP

El FC Barcelona es prepara per a un enfrontament crucial a LaLiga quan rebi el Reial Betis a l'estadi Montjuïc de Barcelona aquesta nit a les 21.00 hores. L'equip de Xavi Hernández busca la quarta victòria consecutiva a la lliga i s'esforça per mantenir la ratxa invicta mentre persegueix el Reial Madrid, que actualment lidera la taula amb 12 punts.

ELS OBSTACLES DE XAVI

El FC Barcelona també enfronta desafiaments en termes de baixes per a aquest partit. Ronald Araujo i Pedri es troben fora de joc a causa de lesions, mentre que Fermín està suspès per sanció. Tot i que Ilkay Gündogan ha superat els seus problemes físics, és probable que comenci el partit a la banqueta per precaució.

UNAI HERNÁNDEZ UNA NOVA PROMESA?

Una de les sorpreses a la llista de convocats del FC Barcelona és la presència d'Unai Hernández, un talentós jugador format a les categories inferiors del Girona. Hernández ha tingut l'oportunitat d'entrenar amb el primer equip durant els dies previs al partit, fet que marca un emocionant començament a la seva carrera amb el club blaugrana.

PASSAT BLAUGRANA

El partit té un toc especial, ja que fins a sis jugadors de la plantilla del Real Betis tenen vincles passats amb el FC Barcelona. Ramon Planes, exdirector esportiu del Barcelona i actual director esportiu del Betis, ha portat Abde, Chadi Riad i Sergi Altimira a l'equip andalús. A més, Héctor Bellerín, Marc Bartra i Juan Miranda són tres noms més que han passat pel planter blaugrana.

ABDE NOVETAT A BETIS

Una de les sorpreses a la llista de convocats del Reial Betis és la inclusió d'Abde, un nouvingut a l'equip que podria debutar com a titular en aquest important enfrontament contra el Barcelona.

El Real Betis s?enfronta al partit amb una sèrie de baixes notables. Jugadors clau com Bravo, Fekir, Sabaly, William Carvalho, Guardado i Ruibal no estaran disponibles per a l'enfrontament. A més, la sortida recent de Luiz Felipe ha debilitat encara més la línia defensiva de l'equip.

POSSIBLES ALINEACIONS

Barça: Ter Stegen; Cancel, Koundé, Christesen, Balde; De Jong, Oriol Romeu, Gavi; Ferran, Lewandowski i Joao Félix.

Betis: Rui Silva; Bellerín, Pezzella, Bartra, Miranda; Isco, Guido Rodríguez, Marc Roca; Ayoze, William José i Abde.