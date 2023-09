La seva declaració, compartida a les seves xarxes socials, reforça el seu suport a Jenni Hermoso i ressalta la necessitat de centrar-se en l'aspecte esportiu, mentre es refereixen als canvis en marxa a la RFEF i la importància d'un proper torneig que podria portar a l'equip a les Olimpíades. CP

La futbolista Athenea del Castillo, part de l'equip campió del món que no va donar suport a la declaració en contra de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), ha manifestat la decisió de no declinar la convocatòria per a la selecció. Argumenta que moltes de les seves demandes han estat ateses i que no tenen el poder per implementar canvis en l'organització.

En un comunicat difós a les seves plataformes digitals, Del Castillo va subratllar el suport a Jenni Hermoso i va recordar la seva firma a la declaració emesa per les jugadores després de l'Assemblea de la RFEF, en què van aplaudir l'expresident Luis Rubiales. "Estic completament d'acord amb les meves companyes a denunciar el que ha passat amb Jenni Hermoso i condemnar el comportament inapropiat de Luis Rubiales", va afirmar.

La futbolista va argumentar que ara s?han de centrar en l?aspecte esportiu i que els canvis que busquen ja estan en marxa. "Primer, som futbolistes, això és innegable. Segon, els canvis que busquem estan en marxa i considero que la millor manera de promoure'ls o almenys iniciar-los és des de dins", va destacar.

Del Castillo va reconèixer que, tot i que considera necessaris els canvis, és conscient de la incertesa a la RFEF i dóna suport a les persones que estan liderant en aquest moment. "Les jugadores no tenim la capacitat d'implementar aquests canvis que estem sol·licitant perquè no som les designades", ha emfatitzat.

A més, va recordar la importància d'un proper torneig que les podria portar a les Olimpíades. "Som la selecció campiona del món i no podem oblidar-ho. Hem passat per moments difícils després d'aconseguir una de les gestes més importants en l'esport espanyol. Vull enfocar-me en el futbol, jugar, veure'l i gaudir-lo", ha conclòs.