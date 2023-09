Jenni Hermoso @ep

La nova seleccionadora nacional femenina, Montse Tomé , presentada finalment aquest dilluns a la Ciutat del Futbol de Las Rozas (Madrid), va oferir la seva primera llista de convocades, en què, malgrat el comunicat de divendres passat anunciant la seva renúncia, apareixen 15 campiones del món, entre elles Aitana Bonmatí , Alexia Putellas o Irene Paredes , amb les principals novetats de Mapi León i Patri Guijarro , que no van anar al Mundial, i amb absències significatives com la de Jenni Hermoso o les lesionades Alba Redondo, Ivana Andrés i Salma Paralluelo.



Després que la presentació i la corresponent convocatòria s'hagués d'ajornar aquest divendres pel comunicat emès per 39 futbolistes, entre elles 21 de les 23 campiones del món, demanant canvis a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i mantenint la seva renúncia al combinat espanyol, Tomé va estrenar càrrec aquest dilluns amb una primera llista en què sí que va incloure el nucli dur de la plantilla que va brodar la primera estrella per a la selecció espanyola femenina.



Aquesta primera convocatòria de la nova seleccionadora ha estat envoltada de polèmica els últims dies, després que un total de 39 futbolistes renunciaven a la selecció fins que no es produïssin "canvis contundents als llocs de lideratge" de la RFEF, assegurant que els que s'han fet fins ara, entre ells la dimissió de Luis Rubiales com a president o la destitució de Jorge Vilda, "no són suficients" per sentir-se "en un lloc segur".



La capitana Ivana Andrés, la doble Pilota d'Or Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Alba Redondo, Tast Coll, Enith Saló, Esther González, Irene Paredes, Irene Guerrero, Jenni Hermoso, Laia Codina, Maria Pérez, Mariona Caldentey, Missa Rodríguez, Hernández, Olga Carmona, Ona Batlle, Salma Paralluelo, Rocío Gálvez, Teresa Abelleira, Elene Lete, Fiamma Benítez, Inma Gabarro, Eva Navarro, Marta Cardona, Maite Oroz, Jana Fernández, Patricia Guijarro, Lola Gallardo, Nerea Eizagirre, Ain Mapi León, Sandra Paños, Claudia Pina, Amaiur Sarriegi, Leila Ouahabi, Laia Aleixandri, Lucía García i Andrea Pereira van signar el comunicat.



Tot i això, a la convocatòria si apareixen 14 d'aquestes històriques campiones del món -Misa Rodríguez, Cata Coll, Enith Salon, Irene Paredes, Oihane Hernández, Olga Carmona, Ona Batlle, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, María Pérez, Tere Abelleira, Esther González, Eva Navarro i Mariona Caldentey-, amb Athenea del Castillo, que no va firmar aquest comunicat i que va anunciar l'endemà que hi aniria perquè havia vist canvis.



En canvi, la principal absència és la de Jenni Hermoso, a qui Tomé ha volgut "protegir" després del que va passar després de la final del Mundial i el petó que va rebre del llavors president de la RFEF Luis Rubiales, mentre que tampoc apareixen a la llista les lesionades Ivana Andrés, Alba Redondo o Salma Paralluelo, ni Irene Guerrero, Laia Codina o Rocío Gálvez, també campiones del món aquest estiu.



A més, la nova seleccionadora sí que va citar dues jugadores importants com 'Mapi' León i Patri Guijarro, que formaven part del grup de 15 futbolistes que fa un any van demanar no anar convocades per la situació al combinat nacional i que es van mostrar ferm en els seus renúncies de cara al Mundial.