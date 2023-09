El president del CSD. Foto: Europa Press

El president del Consell Superior d'Esports (CSD), Víctor Francos, va reiterar, la nit del 18 de setembre, que estan "tancadament a favor de les jugadores" de la selecció femenina en el conflicte que viuen amb la RFEF i va afirmar que aquest dimarts 19 trucarà "a les capitanes" per intentar convèncer-les que acudeixin a la concentració amb la promesa que el Govern farà "el que sigui necessari per regularitzar la situació" a la federació, admetent que si decideixen no anar-hi, no tindran més remei que "aplicar la llei".

"Estem tancadament a favor de les jugadores de la selecció femenina de futbol, però jo no sé encara per què hi ha hagut conflicte, perquè és que sóc incapaç de saber-ho perquè ningú m'ho ha explicat, per què hi ha un intercanvi de, en teoria, de retrets, de noms, d'acusacions, al Govern no li ha arribat absolutament res", va dir a El Larguero de la Cadena SER.

El dirigent del CSD ha advertit que "mitjançant amenaces i intimidacions no se soluciona res" i ha desitjat que la convocatòria facilitada per Montse Tomé hagi estat "pactada" amb les jugadores, deixant clar què passarà si no es presenten. "Llavors el Govern ha d'aplicar la llei, per desgràcia meva, ho asseguro, que no voldria fer mai el que hauria de fer en aquell moment", ha apuntat.

"Però la llei és la llei, i la Llei de l'Esport diu el que diu, les lleis internacionals respecte a les convocatòries de les seleccions diuen el que diuen, encara que jo encara confio que hi pugui haver una via de solució. També tinc una sensació si s'hagués traslladat al Govern un problema que tenien ells, és a dir, veurem, convoquem i després el Govern ja decidirà, així sanciono jo també”, ha indicat.

A l'entrevista, ha confirmat que havia "parlat" amb Pedro Rocha, president de la Comissió Gestora de la RFEF, que li havia dit que "estaven negociant" i que encara "no sabia si comptarien amb algunes jugadores del Mundial o de les seleccionables que van signar el comunicat", però que la situació era "complicada". "La següent notícia que he tingut és una convocatòria on resulta que hi ha gent que està convocada que no hi vol anar", ha lamentat.

El missatge a les jugadores és que “el compromís del Govern és amb totes les conseqüències posteriors”. "El Govern farà el que sigui necessari per regularitzar la situació de la RFEF, però demanar-les que vagin a aquests dos partits perquè volem que siguin campiones olímpiques, que no és un tema menor i perquè són les millors", va recalcar. parlarà "amb les capitanes".

"Això no passarà, no ho farem, som un país seriós. Tenim unes jugadores fantàstiques que estaran al capdavant de la convocatòria, estic convençut. Jo demano confiança perquè deixin el Govern poder parlar i també demano a la RFEF els canvis estructurals i profunds que va prometre", va subratllar.

El president del CSD va deixar clar que el Govern hauria acudit a intermediar si l'haguessin "trucat", però va insistir a no entendre com s'ha arribat a una situació. "Fa un mes que va passar el que va passar i divendres vam jugar contra Suècia. Fa una setmana que li pregunto a la RFEF què passa i com està, i el resum és que no ha passat res", va declarar.

"I també crec que de debò que no té a veure amb Pedro Rocha, té a veure que calia fer canvis profunds i estructurals i no s'han fet i que al capdavant de la federació segueixen les persones que manaven quan passava el que passava ", ha afegit sobre això, confessant que té una relació "supercordial" amb el dirigent.