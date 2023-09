Foto: X (@SEFutbolFem)

Diverses jugadores de la selecció espanyola de futbol van lamentar, dilluns a la nit 18 de setembre, que hagin estat convocades a la primera llista de Montse Tomé com a nova seleccionadora perquè el seu desig de no ser-ho "per motius justificats" i que havien deixat "clar" en el seu comunicat de divendres passat 16 segueix "plenament vigent" ia més van recalcar que la convocatòria no s'ha realitzat "en temps i forma" segons la normativa i per això no les poden exigir "acudir".

"Les jugadores de la selecció absoluta femenina de futbol volen manifestar, arran de la convocatòria i la posterior roda de premsa de la nova seleccionadora nacional, Montse Tomé, que allò expressat en el nostre comunicat del 15 de setembre de 2023, deixa clar i sense cap opció a una altra interpretació la nostra ferma voluntat de no ser convocades per motius justificats. Aquestes afirmacions segueixen plenament vigents", van indicar en un nou comunicat.

Les futbolistes, entre elles Alexia Putellas, Irene Paredes, Mapi Léon, Ona Batlle o Tere Abelleira, han apuntat que "durant els dies posteriors" a aquest comunicat "no s'ha transmès res diferent a això a cap integrant de la RFEF", demanant " expressament que la informació que es transmeti públicament sigui rigorosa".

"Nosaltres com a jugadores professionals d'elit i després de tot el que ha passat avui, estudiarem les possibles conseqüències legals a què ens exposa la RFEF en posar-nos en una llista de la qual havíem demanat no ser convocades per raons ja explicades públicament i amb més detall a la RFEF, i així prendre la millor decisió per al nostre futur i per a la nostra salut", van afegir.

En canvi, sí que van voler remarcar com a "rellevant" que aquesta convocatòria de Montse Tomé "no s'ha realitzat en temps i forma de conformitat amb l'article 3.2 de l'Annex I del Reglament sobre l'Estatut i Transferència de Jugadors de la FIFA". "Pel que entenem que la RFEF no es troba en disposició d'exigir-nos acudir-hi. Lamentem una vegada més que la nostra Federació ens situï en una situació que mai haguéssim desitjat", van concloure, per la qual cosa ara s'obre la possibilitat que totes les que així ho desitgin no es presentin aquest dimarts a l'inici de la concentració.