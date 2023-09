Foto: FCB

El FC Barcelona obre nova campanya a la Champions League rebent el Royal Antwerp belga (21.00h), en un Estadi Olímpic de Montjuïc que també s'estrena a la màxima competició continental.

Després dels fiascos de les últimes dues campanyes, el club no es pot ni vol permetre fora dels vuitens. I, per això, el primer escull és un equip, entrenat per l'exblaugrana Mark van Bommel, sense gairebé bagatge a la Lliga de Campions.

Aquest és el primer enfrontament entre tots dos equips en competicions de la UEFA, tot i que van jugar a l'extinta Copa de Fires de la temporada 1965/66, en què el Barcelona va remuntar el 2-1 de l'anada a Bèlgica amb un 2- 0 al Camp Nou. De fet, és el primer duel del Barça davant un conjunt belga des de l'1-0 al Bruges el 2002, ja a la Champions.

Els de Van Bommel són poc coneguts, però amb un joc ofensiu i de possessió similar al del Barça van guanyar l'última Lliga i es van guanyar amb ple dret poder fer-se amb els millors del Vell Continent. Cinc vegades campions de Bèlgica, els de Van Bommel van tocar el cel per primera vegada des del 1957 gràcies a un gol del veterà central Toby Alderweireld.

De cara a l'estrena europea, Xavi Hernández no ha convocat Ronald Araujo, ja que el central uruguaià es reserva per al cap de setmana per no prendre riscos de possible recaiguda. S'uneix a la baixa de Pedri, mentre que la novetat a la llista és la de Fermín López, del planter que podria tenir minuts, igual que un Lamine Yamal que està causant sensacions i que podria, això sí, tenir una mica de descans quant a titularitat.