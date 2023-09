El president del Consell Superior d'Esports (CSD), Víctor Francos , va qualificar de "ridícul com a país" el que va passar aquest dilluns amb la primera llista de la nova seleccionadora femenina de futbol, Montse Tomé , en citar 15 de les 23 campiones del món , que van demanar no anar convocades, al mateix temps que veu com a "inacceptable" la situació actual que viu el combinat nacional.

El president del Consell Superior d'Esports (CSD), Víctor Francos, en roda de premsa a la Subdelegació del Govern a Tarragona per explicar les mesures que adoptarà el CSD en relació amb el 'cas Rubiales'.

"El Govern ha deixat que la Federació pogués parlar amb les jugadores, ha deixat tot el marge de maniobra, per això hem estat tan prudents de ni tan sols parlar amb cap d'elles fins que ha passat el que ha passat. Ahir vam fer el ridícul com país, és inacceptable i aquest matí m'he posat en contacte amb algunes", va dir Francos a La Sexta, confirmant que aquesta tarda es veurà amb elles a la concentració a València.

A més, el secretari d'Estat per a l'Esport ha confessat que les jugadores amb què ha parlat aquest dimarts "estaven malament, molt malament" . "La veritat és que la impressió que m'he portat és negativa en el pitjor dels sentits. No he vist rancúnia, no he vist males formes, he vist pesar, tristesa i cansament, i per això he decidit anar a recolzar-les", ha argumentat. .

"Els he traslladat la indignació del Govern, la incomprensió de tot el que estava passant i la necessitat de saber quina era la seva opinió i perquè estàvem en aquesta situació per intentar ajudar-les en la consecució d'alguns dels seus objectius, que són coneguts per la premsa, però que a mi personalment no se m'havien transmès", va revelar sobre la conversa amb algunes futbolistes abans del matx aquesta tarda.

Finalment, Francos va relatar que el president interí de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Pedro Rocha, ja coneix que visitarà les internacionals. "No li he consultat, li he dit que ho faria. Crec que és l'obligació del president del CSD en un cas així i per tant a veure què ens podem explicar aquesta tarda, què ens diuen, què proposen i que ningú dubti que estem cent per cent amb elles", va concloure.